Napoli, Kvara in ospedale: problema più serio del previsto

In casa Napoli tengono tutti in apprensione le condizioni di Kvara. Il georgiano, infatti, nel finale del primo tempo è uscito dal campo. E’ stato in maniera del tutto inattesa ricoverato in ospedale, dal momento che il problema avuto era più grave de previsto. Vediamo le ultime notizie in tal senso.

Da un anno a questa parte tra gli azzurri sembra essere scomparso qualunque motivo per guardare al futuro con ottimismo. Dopo lo Scudetto, la situazione per il club è precipitata invece di decollare definitivamente ed anche questa stagione è iniziata come peggio non poteva. Sulla falsa riga della precedente.

Il 3-0 subito in casa dell’Hellas Verona è stata una autentica lezione di calcio subita dal Napoli, che nel secondo tempo semplicemente non si è mai opposto agli avversari. A rendere ancor più grave la situazione il KO di Kvara, uscito anzitempo dal terreno di gioco. E ricoverato poi in ospedale. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Napoli, le ultime sulle condizioni del georgiano

Trattandosi dell’unica luce, seppur fioca, che si è vista ieri, è del tutto inevitabile che ci sia tanta paura attorno alle sue condizioni. In tal senso, sembrava una cosa di lieve entità, ma ora la preoccupazione aumenta. Soprattutto in vista dei prossimi impegni, per niente facile e da non sbagliare.

Stando a quanto raccontato da Geo Team, portale di calcio georgiano, Khvicha Kvaratskhelia è stato trasportato in ospedale dopo il problema avuto nella gara contro l’Hellas Verona per quattro ore per capire l’entità e la provenienza del problema che ha avuto. Mai sottovalutare colpi alla testa. Andiamo a vedere le ultime.

Kvara in ospedale: ecco cosa filtra in vista di Bologna

Come spiegato dal portale georgiano in questione, con Kvara c’era anche un membro dello staff del Napoli che gli ha dato assistenza ed in rappresentanza del club. Nonostante questo periodo trascorso in ospedale, però, la situazione potrebbe rientrare molto presto.

A quanto pare, infatti, nonostante il problema si sia rivelato più serio di quelle che erano le primissime sensazioni, la sua presenza contro il Bologna al momento non è in discussione. Dovrebbe, dunque, guidare l’attacco, insieme a Neres e, si spera, a quello che sarà il nuovo centravanti del Napoli. Che Conte spera sia Lukaku.