Napoli KO, labiale shock di Conte: “È colpa sua”, un disastro

In casa Napoli il KO contro l’Hellas Verona fa molto male. Le immagini inchiodano Antonio Conte per il suo labiale, catturato dalle telecamere durante la gara come reazione a quanto stava vedendo in campo dai suoi. Ecco quali sono state le parole che ora fanno tanto discutere. Ecco di che si tratta.

Quanto accaduto ieri nella gara tra il Napoli e l’Hellas Verona è un autentico bagno di realtà e di umiltà per i partenopei. Gli scaligeri hanno inferto alla squadra allenata dal tecnico ex Chelsea e Juventus una autentica lezione di calcio, come certificato dal 3-0 nel secondo tempo.

Sconsolato il tecnico, che a fine gara non si è di certo nascosto. Ha detto di non aver mai fatto in carriera una figuraccia del genere ed in tal senso è emerso un labiale da parte del tecnico che dice molto di più di quanto da lui dichiarato a fine gara sullo stato della situazione e sulle difficoltà che il club sta affrontando ormai da più di un anno.

Il Napoli va a fondo contro il Verona: la reazione del tecnico

Se nel primo tempo le cose sono andate discretamente bene ed il Napoli sembrava in controllo della situazione, nella ripresa il Napoli è crollato sotto i colpi di un Verona scatenato ed ai limiti della perfezione. Durante la sfida è stato catturato un labiale di Conte che la dice lunga sulla situazione.

“Siamo in otto contro due, vanno su Juan Jesus e prendiamo gol”. Queste le sue parole immortalate dalle telecamere e che la dicono lunga sulle condizioni del reparto arretrato, dal momento che sono gli stessi problemi che ormai da un anno questa compagine si trascina. Senza che nessuno, a quanto pare, riesca a risolverli.

Napoli in crisi, il labiale inchioda Conte

Considerevoli le responsabilità del difensore brasiliano, che ha perso la marcatura del suo uomo che, unico e solo in area di rigore, ha potuto insaccare senza difficoltà. Per Conte la strada si fa in salita e non pensa di certo che la responsabilità sia di Juan Jesus.

Quel che è certo, però, è che questa squadra si trascina errori del genere che costano punti, oltre che diversi milioni di euro, al club. Bisogna porre un argine a questa situazione in maniera urgente.