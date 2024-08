Napoli, colpo inatteso dal Borussia: regalo a Conte da ADL

Il Napoli lavora ad un colpo inatteso in difesa. ADL pensa di dare al tecnico un rinforzo molto importante per riuscire a sognare in grande. I dettagli

La sconfitta contro il Verona ha lanciato un doppio allarme in casa Napoli. Il reparto difensivo ha confermato delle difficoltà viste già lo scorso anno mentre quello offensivo in questo momento è quasi nullo. Da qui la necessità di intervenire sul calciomercato per consentire a Conte di avere giocatori di livello e puntare in alto. In questi 12 giorni, quindi, Manna dovrà lavorare in modo molto duro per accontentare le richieste dell’allenatore.

E un colpo a sorpresa il Napoli lo potrebbe piazzare già nei prossimi giorni. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss, ADL starebbe ragionando di regalare un colpo di esperienza al tecnico. I contatti sono in corso e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere delle certezze su questa vicenda.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, ecco chi arriva

La partita di ieri ha visto delle grandi difficoltà nel reparto difensivo. Il Verona, soprattutto nella ripresa, ha avuto troppa facilità nell’arrivare davanti a Meret e l’assenza di Buongiorno, giocatore fondamentale per questo Napoli, non può naturalmente giustificare quanto successo in campo. Dietro c’è bisogno di giocatori di esperienza che consentono proprio nei momenti di difficoltà di dare tranquillità ai compagni.

E uno di questi è sicuramente Mats Hummels. Il centrale tedesco si è svincolato il 30 giugno dal Borussia Dortmund e non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Nelle scorse settimane è stato accostato a diversi club ed ora ci starebbe pensando proprio Manna. La esperienza consentirebbe a Conte di rinforzare il reparto arretrato e prenderlo a zero rappresenta un altro punto a favore di questa operazione.

Naturalmente resta da trovare l’accordo sull’ingaggio del giocatore, forse l’ostacolo più grande di una eventuale trattativa. Ma i ragionamenti sono in corso e si attende anche il parere di Conte. L’esperienza e la qualità non manca. Per il tecnico potrebbero esserci dubbi sulla tenuta fisica, ma nelle ultime stagioni al Borussia ha comunque giocato con continuità.

Mercato Napoli: il nome nuovo è Hummels

Il nome nuovo per la difesa del Napoli è sicuramente quello di Mats Hummels. Il centrale è svincolato e rappresenta una occasione importante da sfruttare per rinforzare la rosa a disposizione di Conte.

I contatti sarebbero in corso e presto si scioglieranno i rubbi. Il Napoli pensa a Hummels per rinforzare la difesa e il giocatore potrebbe presto dire di sì ai partenopei.