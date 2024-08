Conte shock: addio possibile, spunta un indizio

L’inizio difficile del Napoli ha sorpreso anche lo stesso Conte. E in queste ultime ore è ritornata la voce di un possibile suo addio. Ecco le ultime

Lo aveva detto alla vigilia Antonio Conte che ci sarebbero state delle difficoltà, ma forse il tecnico leccese non si aspettava un tracollo a Verona. Il primo tempo lasciava sperare una seconda frazione positiva. Al rientro in campo, però, la squadra è sembrata con la testa ancora negli spogliatoi e gli scaligeri ne hanno approfittato. Una sconfitta che ha portato i tifosi a fare un passo indietro e tornare alla scorsa stagione.

L’avvio di stagione complicato fa parlare ancora una volta della possibilità di un passo indietro di Conte da allenatore del Napoli in tempi brevi e su questo oggi c’è un indizio molto chiaro. Il tecnico si è preso le responsabilità chiedendo scusa ai tifosi. Ma sicuramente i ritardi registrati sul calciomercato stanno aprendo delle riflessioni e a questo punto davvero tutto può succedere.

Napoli-Conte, separazione in vista? C’è un indizio

La partita contro il Verona per molti rappresentava una sorta di crocevia per la stagione del Napoli. La vittoria ai rigori in Coppa Italia aveva lasciato qualche perplessità e i dubbi dopo la trasferta del Bentegodi sono aumentati. Una squadra troppo molle, soprattutto dietro, per poter immaginare di lottare per lo Scudetto. E davanti, esclusi Kvaratskhelia e Anguissa, praticamente nulli. Una situazione molto complicata e che avanza la possibilità di un passo indietro di Conte.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, le quote di un esonero, addio o dimissioni di Conte entro Natale sono scese a 5. Una cifra ancora alta, ma sicuramente l’abbassamento conferma le sensazioni che si hanno avute in questi giorni: il tecnico non è convinto della squadra e si augura di poter cambiare passo il prima possibile.

A questo si aggiunge anche l’indiscrezione di Libero che sottolinea come il matrimonio tra Conte e ADL avrà vita breve. Una situazione in continua evoluzione. Il tecnico leccese per il momento resta in sella in attesa dei nuovi acquisti. E già la prossima giornata di campionato rappresenta un crocevia importante. Una nuova debacle aprirebbe a scenari impensabili fino a qualche settimana fa.

Napoli-Bologna decisiva per Conte?

Napoli–Bologna è forse il primo vero esame della squadra partenopea. I felsinei vogliono confermarsi dopo quanto di buono fatto la scorsa stagione e rappresentano un test probante per gli uomini di Antonio Conte.

Per il momento il tecnico leccese sembra intenzionato a rimanere in sella. Ma se ci sarà un nuovo passo falso, la situazione potrebbe cambiare ancora una volta. Il condizionale in questi casi è d’obbligo e nei prossimi giorni avremo sicuramente un quadro molto più chiaro sul futuro del tecnico.