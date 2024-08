Napoli: McTominay-Gilmour, intreccio di mercato

Per il Napoli pronto un intreccio di calciomercato tra McTominay e Gilmour. Difficile arrivare ad entrambi, ma attenzione alle sorprese

La sconfitta contro il Verona ha confermato la necessità di rinforzi per il Napoli. Manna è al lavoro per chiudere divere operazioni. David Neres oggi ha effettuato le visite mediche e sarà a diposizione contro il Bologna. Per gli altri ci vuole ancora un po’ di tempo e la possibilità di poter contare su di loro per la prossima partita di campionato è davvero complicata.

E, secondo quanto riferito dal Sun, i destini di McTominay e Gilmour sono intrecciati tra loro. Entrambi i giocatori piacciono molto a Conte e la speranza del tecnico leccese era quella di poter chiudere due colpi. Ipotesi non impossibile, ma sicuramente difficile. Ma al momento non è assolutamente chiaro chi alla fine la spunterà. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere maggiori certezze su questa vicenda.

Calciomercato Napoli: Gilmour-McTominay, le ultime

Il Napoli continua la ricerca di almeno due centrocampisti. La fumata nera per Brescianini ha un po’ complicato la situazione in casa partenopea. Se a questo aggiungiamo le difficoltà di arrivare a Gilmour, le difficoltà si moltiplicano. Ora Manna spera di poter sbloccare la questione del giocatore del Brighton e una mano potrebbe arrivare proprio dallo scozzese in uscita dal Manchester United.

Stando alle informazioni che arrivano dall’Inghilterra, il Brighton non ha intenzione di liberare Gilmour fin quando non ha trovato il sostituto e questo potrebbe essere proprio McTominay. Il club inglese è sulle tracce dello scozzese e potrebbe piazzare un colpo di calciomercato importante. Una opzione che non priverebbe i partenopei di un calciatore considerando che il giocatore del Manchester United, secondo il Sun, non sarebbe assolutamente convinto di arrivare in Italia.

Sono in corso naturalmente le riflessioni da parte di entrambe le società per capire meglio la fattibilità di questa operazione. Ma i due destini sembrano incrociati e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro sicuramente più chiaro della vicenda.

Mercato: Gilmour il primo obiettivo del Napoli a centrocampo

A parte questo problema con il Brighton, il Napoli continua ad essere fiducioso per la chiusura dell’operazione Gilmour. L’accordo con il giocatore c’è, anche quello con il club inglese è ormai raggiunto. Manca solo il sostituto e non è da escludere che McTominay possa sbloccare l’affare.

Naturalmente non è da escludere un nuovo cambio di programma considerando che il calciomercato è ancora lungo e le sorprese in questi casi sono sempre dietro l’angolo.