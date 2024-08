Dimissioni Conte: confronto con De Laurentiis, decisione presa

Napoli, continuano a circolare insistenti queste voci che, in coro, recitano più o meno così: “Dimissioni Conte”. In tal senso, arrivano aggiornamenti non di poco conto circa le volontà del tecnico, con la decisione che è stata presa dopo un confronto con Aurelio De Laurentiis. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Per i partenopei la stagione è iniziata come peggio non avrebbe potuto. E’ stato uno shock l’impatto con la Serie A 2024/2025, con l’Hellas Verona che ha passeggiato sulle macerie di questa squadra che ormai da un anno non riesce a rialzare la testa. Non sono serviti, in tal senso, Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona. Fin qui ha fallito anche Conte.

Siamo, però, solo all’inizio e c’è tempo per rialzare la testa. Fermo restando che, come spiegato dal tecnico leccese, la strada è in salita ed il lavoro da fare è veramente tanto. Dopo questa tremenda umiliazione, però, si sta parlando in maniera sempre più insistente di dimissioni del tecnico ed ora la decisione sembra essere stata presa.

Napoli, che aria tira in società: le ultime a riguardo

Nella conferenza stampa di presentazione Conte aveva affermato di volere vedere sui volti dei calciatori una faccia arrabbiata. Ieri, durante tutta la gara, la loro espressione era più di paura ed a fine gara anche lui stesso sembrava sconsolato. In maniera del tutto comprensibile.

In tal senso, stando a quanto raccontato dalla versione online del quotidiano “La Repubblica“, infatti, dopo il pesante KO contro il Verona il tecnico Antonio Conte ha parlato con Aurelio De Laurentiis. Ma altro che dimissioni. A quanto pare, infatti, il rapporto tra i due è solido come non mai ed anzi il patron non è apparso neanche risentito dalle recenti dichiarazioni dell’allenatore.

Dimissioni Conte, confronto con ADL: le ultime a riguardo

Destituite, dunque, almeno per il momento, tutte le voci che spingevano verso le dimissioni dell’allenatore. Non ha, a quanto pare, nessuna intenzione di mollare e di arrendersi. Al contrario, intende invertire la rotta.

Anche il patron, dal canto suo, è consapevole che le critiche mosse dal tecnico sono sensate e sa di dover fare di più in sede di mercato. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro del Napoli. Ma De Laurentiis e Conte remano dalla stessa parte.