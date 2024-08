Dopo l’umiliazione il club corre ai ripari: Sergio Ramos sta firmando

Nonostante l’età che ormai avanza, è innegabile che Sergio Ramos sia ancora tra i migliori nel suo ruolo. Dopo l’umiliazione il club è pronto a correre ai ripari, dal momento che è pronto ad affondare il colpo per il roccioso centrale difensivo spagnolo. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Come detto, nonostante l’età anche nella passata stagione, quella del suo rientro a Siviglia, ha dimostrato di saper essere ancora super decisivo. Ha un carisma difficile da trovare in altri calciatori e non a caso ha vinto tutto quello che si poteva vincere. E sempre da leader assoluto ed indiscusso.

Adesso, dopo un solo anno, Sergio Ramos si ritrova esattamente come un anno fa. Vale a dire senza un contratto ed alla ricerca di una nuova avventura. Di un nuovo club per il quale diventare presto una icona. In tal senso, la società in questione, dopo la recente umiliazione in campo, ha individuato in lui il profilo ideale per puntellare la difesa.

Umiliazione in campo, il club corre ai ripari

E’ ovvio che al Real Madrid abbia fatto le cose migliori, scrivendo delle pagine di storia davvero indelebile. Ma non si possono di certo sottovalutare i trionfi con la Nazionale spagnola, al pari di quelli, meno notevoli, con il Paris Saint Germain. Adesso, a quanto pare, arriva una svolta nel suo futuro.

In tal senso, dopo la recente sconfitta in Supercoppa d’Arabia contro l’Al-Hilal per 4-1, l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo è pronto a correre ai ripari ed ha individuato in Sergio Ramos il profilo ideale per puntellare la linea difensiva, apparsa troppo fragile ed instabile. Una umiliazione davanti alla quale la società non vuole restare a guardare.

Sergio Ramos pronto a firmare: colpo di scena per lui

Classe 1986, il centrale difensivo spagnolo non ha nessuna intenzione di gettare la spugna e vuole continuare a giocare. A riferire l’interesse del colosso saudita è il portale Todofichajes.com, che spiega come sia pronto per lui un contratto faraonico.

Attenzione, però, anche alle lusinghe che arrivano per lui dalla MLS, ma al momento non ha ancora preso una decisione in tal senso. Nell’ultima stagione, tra Liga, Copa del Re e Champions League, Sergio Ramos ha segnato 7 gol ed ha avuto un rendimento impressionante. Chissà che non possa avere un’ultima chance nel calcio che conta.