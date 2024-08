Mercato Napoli, colpo dall’Arsenal: Conte accontentato

Mercato Napoli, gli azzurri sono al lavoro per il colpo che arriva a sorpresa direttamente dall’Arsenal. Accontentato Antonio Conte, che vede colmata una lacuna non di poco conto nella sua squadra. Andiamo a vedere le ultime notizie su questo trasferimento che può essere prezioso per una squadra in estrema difficoltà.

Gli azzurri fino a questo momento sono stati tra i peggiori protagonisti di questa sessione di mercato. Ci si aspettava sicuramente di più da una squadra chiamata a realizzare una autentica rivoluzione e che aveva iniziato come meglio non poteva, tenendo conto dei colpi Spinazzola, Rafa Marin e Buongiorno.

Il tutto, poi, si è arenato a causa della mancata cessione di Victor Osimhen, che non ha portato gli introiti che tutti si aspettavano da lui. Con conseguente mancato arrivo di profili come Lukaku, Gilmour e McTominay. In tal senso, a sorpresa emerge un nome che può davvero far felice Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Mercato Napoli, occhi puntati in casa Arsenal

Dalla trasferta di Verona a dir poco disastrosa sono emersi davvero diversi problemi per i partenopei, che hanno l’obbligo di provare a risolvere in questi ultimi giorni di mercato. In tal senso, una svolta a quanto pare può arrivare direttamente dall’Arsenal per un nome che farebbe estremamente comodo a Conte.

Stando a quanto raccontato dal giornalista turco ed esperto di mercato internazionale Ekrem Konur, il Napoli sarebbe tornato in pista per Jakub Kiwior, roccioso difensore ex Spezia ed attualmente all’Arsenal. I Gunners hanno deciso che il difensore partirà e potrebbe seriamente essere una occasione da cogliere al volo negli ultimi giorni di mercato.

Napoli, si riapre la pista inglese: colpo di scena

Muro difensivo di piede mancino, fa esattamente al caso del Napoli, che potrebbe comporre con lui, Buongiorno e Di Lorenzo una autentica diga. E che può alternarsi anche con Rrahmani, permettendo all’ex Torino di agire a sinistra. Insomma, può essere un quarto titolare di difesa, compito che non può ricoprire Juan Jesus.

Attenzione, però, anche al Milan, dal momento che anche i rossoneri potrebbero tornare alla carica per Kiwior nel caso in cui Kalulu dovesse accettare il trasferimento alla Juventus. Insomma, si tratta di un altro nome da tenere in caldo per gli ultimi giorni di mercato.