Napoli-Lukaku: c’è la svolta, spunta una data

Il Napoli e Romelu Lukaku sembrano essere più vicini. In queste ore è spuntata una data che potrebbe consentire di chiudere l’operazione

Il Napoli è pronto a ripartire dal campo e dal calciomercato. Dopo il flop di Verona, la squadra di Conte in questi giorni preparerà con attenzione la sfida di Bologna e poi cercherà di dare al tecnico i rinforzi chiesti. Si prospetta una settimana chiave considerando che siamo ormai nel rush finale ed è vietato commettere errori.

David Neres è arrivato in Italia e già oggi potrebbe allenarsi con i suoi nuovi compagni. Il prossimo colpo dovrebbe essere Lukaku. Nonostante le difficoltà avute e le diverse smentite, il Napoli ha intenzione di stringere in poco tempo per il belga e spunta una data del suo possibile sbarco in Italia. In una trattativa simile i dubbi sono d’obbligo, ma le idee sono assolutamente chiare da parte di ADL e Manna e nel giro di poco tempo si proverà a chiudere un colpo tanto voluto da Conte.

Calciomercato Napoli: svolta Lukaku, c’è la data

Romelu Lukaku e il Napoli: chiusura sempre più vicina. Nelle ultime ore si sono fatte molte ipotesi sul destino del belga e, soprattutto, su quale sarà il suo futuro. Si è parlato anche della possibilità di un mancato arrivo a causa di una fumata nera tra i partenopei e il Chelsea. Ma l’obiettivo di Manna è quello di chiudere il prima possibile anche senza la partenza di Osimhen e per questo motivo ci attendiamo una fumata bianca in tempi brevi.

Stando a quanto riferito da Mirko Calemme, il Napoli punta a chiudere Lukaku entro domenica. L’obiettivo di Conte è quello di averlo in panchina con il Bologna. Forse un po’ ambizioso considerando le tempistiche dei trasferimenti dall’estero. Ma sicuramente definire tutto in questa settimana è una cosa possibile anche perché da parte del Chelsea non c’è voglia di allungare ancora di più questa vicenda.

Il Napoli, quindi, si prepara a regalarsi Lukaku, ma naturalmente non è assolutamente finita qui. Si continua a lavorare duramente per chiudere anche altri obiettivi. Antonio Conte aspetta e spera di avere rinforzi il prima possibile.

Mercato Napoli: Lukaku entro domenica?

Il nome di Lukaku è da tempo in cima alla lista del Napoli ed ora non ci resta che attendere qualche giorno per capire se si potrà chiudere o no questa trattativa.

Le ultime ipotesi parlano di una fumata bianca entro la giornata di domenica. Difficile, ma non impossibile considerando la volontà del tecnico di avere il giocatore il prima possibile.