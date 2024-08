Accelerazione improvvisa: Ngonge venduto in Serie A

Ngonge sembra essere ormai prossimi a lasciare il Napoli. Accelerazione improvvisa e chiusura con un club di Serie A. Ecco tutti i dettagli

Nonostante la prestazione sufficiente contro il Verona, per Ngonge si avvicina la cessione. L’arrivo di David Neres costringe il Napoli a fare spazio in rosa e l’ex Verona è il prescelto. Un addio che arriva dopo solo sei mesi e 18 milioni spesi per acquistarlo. Una scelta quindi non semplice da fare, ma fortemente voluta da Antonio Conte per provare a rendere ancora più competitiva la squadra partenopea.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, il Napoli potrebbe presto trovare una intesa con un altro club di Serie A per la cessione di Ngonge. L’obiettivo delle parti è arrivare ad un accordo ancora prima degli ultimi giorni di calciomercato. I contatti sono in corso e si proverà nel giro di qualche giorno a trovare l’intesa e definire questa operazione.

Calciomercato Napoli: addio Ngonge, ecco con chi firma

L’ingresso in campo contro il Verona non è servito a Conte per cambiare idea. Il destino di Ngonge è ormai lontano da Napoli e sono in corso tutte le riflessioni del caso per trovare la giusta soluzione. Sono diverse le squadre interessate al belga, ma in queste ultime ore una in particolare sembra aver affondato direttamente il colpo.

Stiamo parlando del Bologna di Italiano. Le ultime indiscrezioni confermano l’interesse dei felsinei nei confronti di Ngonge e alla fine si potrebbe chiudere con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Una cifra che resta top secret, ma si potrebbe aggirare intorno ai 18 milioni che il Napoli ha speso nel calciomercato invernale per acquistarlo. Naturalmente bisognerà capire se il giocatore accetterà oppure no questa meta.

Di certo la Champions League rappresenta un sogno per il belga, ma non è da escludere che alla fine decida di rimandare il suo ritorno nella massima competizione europea e accetti la proposta della Lazio con Baroni che spinge per avere il calciatore allenato a Verona.

Mercato Napoli: Bologna in pole position per Ngonge

Il Bologna in questo momento è in pole position per Ngonge. I felsinei puntano a chiudere il colpo di calciomercato già in questi giorni anche per anticipare la folta concorrenza.

Attenzione, però alla Lazio, che ha intenzione di giocarsi la carta Baroni per convincere il giocatore. Naturalmente un ruolo centrale lo avrà la formula dell’affare. Il Napoli punta all’obbligo, chi lo accontenterà tra rossoblu e biancocelesti?