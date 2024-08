Napoli: infortunio Kvaratskhelia, svelati i tempi di recupero

In casa Napoli continua a tenere banco l’infortunio di Kvaratskhelia. In questi minuti sono stati svelati i tempi di recupero del georgiano

A Verona uno dei migliori è stato sicuramente Kvaratskhelia. Il georgiano, vista la partenza di Osimhen, avrà il compito di prendersi sulle spalle la squadra partenopea. E al Bentegodi, almeno fino all’infortunio, il ruolo è stato ricoperto alla perfezione. È mancato solo il gol, ma non l’impegno e la volontà di dare una mano ai compagni. Ora, però, arriva il grande dubbio sulle sue condizioni. L’uscita dal campo ancora prima della fine del primo tempo a causa di un infortunio preoccupa e non poco i tifosi partenopei.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’infortunio di Kvaratskhelia e i tempi di recupero. La speranza da parte di Conte e dei tifosi è che possa rientrare il prima possibile a disposizione. La sua uscita a Verona ha portato il Napoli ad essere meno pericoloso in attacco e per questo motivo il tecnico proverà a metterlo in campo contro il Bologna.

Napoli: infortunio Kvaratskhelia, ecco quando rientrerà

Le condizioni di Kvaratskhelia preoccupano molto in casa Napoli. Il giocatore è uscito dal campo per un giramento di testa e anche per un problema muscolare. La speranza è quella di poter tornare il prima possibile in campo e gli aggiornamenti che arrivano sono sicuramente positivi.

Stando alle ultime informazioni, il calciatore ha trascorso qualche ora in ospedale prima di lasciare il nosocomio e partire per la Georgia dove nelle prossime ore nascerà il primo figlio. Al termine di questa novità sicuramente molto bella per la sua vita, Kvaratskhelia tornerà a Napoli e si metterà a disposizione di Antonio Conte per la partita contro il Bologna. L’obiettivo è quello di ritornare in campo il prima possibile per dare una mano alla squadra.

Ad oggi la sua presenza non è assolutamente a rischio, ma si preferisce aspettare ancora un po’ di tempo prima di avere un quadro più chiaro. Di certo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se alla fine potrà scendere in campo domenica oppure si aspetterà ancora un po’ per non rischiarlo.

Ultime Kvaratskhelia: Bologna nel mirino

Kvaratskhelia ha il Bologna nel mirino. Il georgiano ha ormai superato il problema fisico e dovrebbe essere a disposizione del suo Napoli nella prossima partita di campionato.

Per il momento il giocatore si sta godendo la famiglia e la nascita del primo figlio. Poi si ritornerà a Napoli per riprendere gli allenamenti e testare le proprie condizioni.