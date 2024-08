Addio Simeone: resta in A, il Napoli ha il sostituto

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. In attacco possibile un altro colpo oltre a Lukaku in caso di addio di Simeone

È un calciomercato in continua evoluzione in casa Napoli. Da una parte gli azzurri lavorano per raggiungere gli obiettivi principali indicati da Conte e dall’altra si prova a sistemare i giocatori in uscita. Tra loro sembra esserci anche Simeone. Il Cholito anche a Verona è sembrato in netta difficoltà e a questo punto non possiamo escludere una sua partenza in questa sessione estiva.

Secondo quanto riferito da La Stampa, un club di Serie A ha come obiettivo per l’attacco proprio Simeone e i partenopei sono pronti ad affondare il colpo per il sostituto in caso di partenza. Una vicenda da seguire con attenzione nei prossimi giorni considerando che si tratta di due operazioni da concludere entro il 30 agosto. Il Napoli lavora a rinforzare la rosa a disposizione di Conte e presto sono attese delle novità.

Calciomercato Napoli: addio Simeone, chi arriva al suo posto

L’esperienza di Simeone con il Napoli sembra essere ormai ai titoli di coda. Fino a questo momento i partenopei hanno bloccato qualsiasi trattativa per l’argentino, ma il Cholito in queste prime uscite non ha assolutamente convinto. A questo punto non è da escludere una sua partenza in caso di un interesse concreto da parte di qualche squadra. E nei prossimi giorni potrebbe sbloccarsi una trattativa.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Torino potrebbe tornare con forza su Simeone in caso di partenza di Sanabria e a questo punto da parte del Napoli ci potrebbe essere una apertura alla cessione. Addio che porterà gli azzurri a dover intervenire sul calciomercato per completare il reparto offensivo e a questo punto non è da escludere un tentativo con l’Atletico Madrid per Omorodion.

Le due trattative sono pronti ormai ad entrare nel vivo. Il Napoli starebbe ragionando sulla possibilità di privarsi dell’argentino per poi fare un tentativo con l’Atletico Madrid per un giocatore come Omorodion. Sono in corso le valutazioni del caso e nel giro di davvero poco tempo saranno sciolti tutti i dubbi del caso.

Mercato Napoli: Omorodion al posto di Simeone?

Per Simeone l’ipotesi Torino rappresenta una possibilità da non scartare a priori in caso di partenza di Sanabria. E da parte del Napoli nessuna chiusura ad una partenza soprattutto dopo le ultime prestazioni.

In questo caso si riaprirebbe la strada di calciomercato che porta a Omorodion. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio come si svilupperà questa vicenda.