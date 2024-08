Napoli: svolta inaspettata, l’annuncio spaventa i tifosi

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la rosa di Conte. Ma nelle ultime ore è arrivato un annuncio che spaventa i tifosi e non solo

Le prime due partite ufficiali hanno confermato un Napoli in grossa difficoltà. La squadra di Conte ha bisogno di rinforzi importanti per alzare la qualità della squadra e Manna sta lavorando per dare dei rinforzi al tecnico leccese. Un compito non semplice considerando anche le difficoltà che ci sono nelle uscite. Fino a qualche ora fa sembrava ormai fatta per due rinforzi oltre a Neres, ma ora la situazione sembra essere cambiata.

Una svolta inaspettata e un annuncio che spaventa i tifosi. Sono in corso le valutazioni del caso e la speranza dei supporters partenopei è che tutto si possa risolvere con una buona notizia. Ipotesi non facile e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro e capire se si arriverà o no alla fumata bianca.

Calciomercato Napoli: brutte notizie per i tifosi, le ultime

Il Napoli lavora per rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro. Stando alle ultime indiscrezioni, per i nuovi rinforzi ci vorrà del tempo e questo potrebbe complicare (e non poco) la partita contro il Bologna.

Secondo quanto riferito su X da Umberto Chiarello, gli arrivi di Gilmour, McTominay e Lukaku sono legati alla cessione di Osimhen in questo calciomercato. Una partenza del nigeriano consentirebbe ai partenopei di avere i soldi a disposizione e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro sicuramente più chiaro.

Ma le notizie che arrivano non sono sicuramente positive. Il tutto sembra dipendere dalla partenza del nigeriano. Vediamo cosa succederà e se alla fine si potrà arrivare alla fumata bianca oppure si dovrà cambiare la strategia per raggiungere degli obiettivi che Conte ha fissato come primari.

Mercato Napoli: le ultime su Osimhen

La partenza di Osimhen in questo calciomercato sembra essere decisiva per gli altri colpi in entrata. Il Napoli vorrebbe chiudere tutto subito e poi magari trovare una soluzione per il nigeriano, ma il rischio è quello di aver acquistare giocatori e mantenere in rosa anche l’attaccante.

Per questo motivo sono in corso i ragionamenti del caso e nel giro di pochi giorni saranno sciolti tutti i dubbi per cercare di dare a Conte i rinforzi richiesti.