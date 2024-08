Svolta Osimhen: ADL dice sì, svelata la destinazione

Il futuro di Victor Osimhen continua a tenere banco. ADL sembra essere pronto a dire sì ad una proposta: svelata la destinazione

Sono giorni decisivi per il futuro di Victor Osimhen. Le trattative per la sua cessione proseguono ormai da tempo anche se per il momento non si è ancora arrivati ad un accordo. Il PSG non sembra intenzionato a soddisfare le richieste del Napoli e il Chelsea non sembra convincere pienamente il nigeriano. Ma nelle prossime ore non è da escludere una svolta improvvisa che possa portare ad un addio del giocatore.

Secondo quanto riferito da La Repubblica, De Laurentiis sembra essere pronto a dire sì ad una proposta. Una svolta improvvisa e che consentirebbe al giocatore di lasciare Napoli e allo stesso club di guadagnare una cifra importante. I ragionamenti sono in corso e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se alla fine si potrà arrivare alla tanto attesa fumata bianca oppure no.

Calciomercato Napoli: svolta Osimhen, ecco dove va

PSG e Chelsea restano le due squadre in pole position nella corsa a Osimhen, ma per il momento le trattative non decollano. Per questo motivo, stando alle ultime indiscrezioni, il presidente De Laurentiis starebbe guardando con attenzione ad una opzione differente. I contatti con l’entourage sono in corso e a questo punto non è da escludere un tentativo già nel giro di qualche giorno.

ADL, infatti, avrebbe chiesto al procuratore di Osimhen di guardare con attenzione al calciomercato arabo. Sono gli unici in grado di soddisfare le richieste del Napoli e da parte del presidente dei partenopei la disponibilità a sedersi ad un tavolo per arrivare alla fumata bianca. Naturalmente molto dipenderà anche dalla volontà del nigeriano di accettare una destinazione che al momento nn convince.

In caso di destinazione saudita, il tempo per chiudere l’operazione è maggiore rispetto ad una soluzione europea. Per questo motivo non è da escludere che il calciatore decida di attendere qualche giorno in più e poi prendere in considerazione questa ipotesi.

Ultime Osimhen: resta viva l’ipotesi Arabia

Per Osimhen resta viva l’ipotesi Arabia. Il giocatore non ha mai realmente aperto a questa possibilità, ma ora non è da escludere una scelta diversa da parte del nigeriano considerando anche la sua volontà di non restare a Napoli.

Sono in corso tutte le riflessioni del caso e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro sul futuro di Osimhen.