Napoli: arriva il sostituto di Brescianini, è un altro italiano

Il Napoli prosegue la caccia del sostituto di Brescianini. Nelle ultime ore ha preso quota l’ipotesi di un giocatore italiano. Ecco i dettagli

La fumata nera per Brescianini ha sicuramente complicato i piani del Napoli. Ora i partenopei sono alla ricerca del nome giusto per sostituire il centrocampista ora all’Atalanta. I nomi accostati agli azzurri sono stati diversi, ma per il momento Manna non ha ancora sciolto i dubbi. L’obiettivo principale come sappiamo è McTominay. Per lo scozzese ci sono delle chiare difficoltà e non è da escludere che si possa puntare su un profilo differente.

In queste ultime ore sembra prendere quota una pista che porta ad un italiano. Il calciatore piace molto alla dirigenza napoletana e non è da escludere una novità nel giro di poco tempo. Sono in corso tutte le riflessioni del caso e presto saranno sciolti tutti i dubbi per cercare di dare al tecnico un rinforzo molto importante per alzare il livello della squadra.

Calciomercato Napoli: colpo a centrocampo, arriva l’italiano

In casa Napoli si ragiona su chi prendere per completare il reparto di centrocampo. Brescianini era sicuramente il preferito e il perché è spiegato dalla doppietta all’esordio con l’Atalanta. Ma alla fine non c’è stata la possibilità di arrivare ad una fumata bianca e per questo motivo si stanno valutando le altre possibilità. McTominay resta in cima alla lista, ma attenzione ad un nome che negli ultimi giorni è passato un po’ nel dimenticatoio.

Stando a quanto riferito da Luca Cerchione, Casadei ha ripreso ad allenarsi e presto potrebbe ritornare ad essere un nome spendibile per il Napoli in questo calciomercato. Da parte del Chelsea c’è l’ok al trasferimento e non è da escludere che si possa arrivare ad una fumata bianca con la formula del prestito. Difficile un inserimento nell’operazione Osimhen per diversi motivi.

I ragionamenti sono in corso e le decisioni saranno prese nel giro di davvero poco tempo. Non ci resta quindi che aspettare ancora un po’ per riuscire ad avere delle certezze su chi punteranno i partenopei per un ruolo molto delicato come quello del centrocampo.

Per il Napoli sono in corso le valutazioni sul centrocampista. Casadei resta un obiettivo e a questo punto non possiamo escludere un tentativo con il Chelsea per magari chiudere con la formula del prestito.

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere delle maggiori certezze e capire se questa ipotesi potrà davvero decollare oppure no.