Napoli umiliato a Verona: scontro Conte-squadra, la ricostruzione

In casa Napoli la situazione continua ad essere molto delicata dopo la cocente umiliazione subita per mano dell’Hellas Verona. Tensioni tra Conte e la squadra, con la situazione che deve rientrare. Andiamo a vedere in maniera dettagliata che cosa è successo, anche in vista dei prossimi impegni.

Gli azzurri hanno iniziato come peggio non avrebbero potuto la stagione. In casa del Verona, dopo un primo tempo tutto sommato positivo, nella ripresa si sono sciolti, per ammissione dello stesso allenatore, come neve al sole. Collassando, secondo dopo secondo, sotto i colpi dell’Hellas, nettamente più in palla.

Sono note le sfuriate di Antonio Conte su un mercato che da un mese e più ormai è bloccato, ma si ha la sensazione che sia anche un modo per proteggere e schermare la squadra rispetto agli attacchi esterni. In tal senso, ci sono stati momenti di forte tensione e la situazione non sembra essere finita qui. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Azzurri nel caos: ecco le ultime da Castel Volturno

La squadra avrebbe potuto ed anzi dovuto, anche così ridotta, visto che praticamente non ci sono riserve, fare di più. In tal senso, Antonio Conte non la lascerà passare liscia, visto che ha considerato quella partita la più grande figuraccia della sua carriera da allenatore.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “La Repubblica” nella sua edizione cartacea, Conte ha concesso alla squadra un giorno di riposo. Al ritorno in campo, però, è previsto un durissimo confronto tra il tecnico ed i calciatori dopo la pessima prestazione offerta. Nel mirino della sua critica ci sono tanto l’attacco, che non segna, quanto la difesa, che è stato un colabrodo.

Napoli, Conte una furia dopo l’Hellas Verona

Stando a quanto spiegato da Repubblica, dunque, Conte e la squadra come è normale che sia analizzeranno la partita per provare a capire quanto è successo ed evitare che possa essere replicata come situazione. Soprattutto tenendo conto che al Maradona ora arriva il Bologna.

Si tratta di un esame da non fallire per il Napoli, che deve cancellare l’affronto di questo umiliante ultimo posto in classifica figlio di un secondo tempo a Verona in cui si è sbagliato tutto quel che si poteva sbagliare. Da vedere se reazione ci sarà.