Mercato Napoli, colpo da 30 milioni: arriva il pupillo di Conte

Mercato Napoli, sono ore a dir poco calde per i partenopei. Lo staff guidato da Manna lavora per un colpo a sorpresa lontano dai riflettori. Per 30 milioni, adesso, sembra davvero ad un passo l’arrivo di un autentico pupillo di Conte che può dare tante soluzioni ad una squadra così in difficoltà.

Sono ore a dir poco frenetiche per gli azzurri. Manca ormai sempre meno alla chiusura del mercato ed i tempi iniziano a stringere in maniera a dir poco allarmante. Servono diversi rinforzi ad Antonio Conte e ne ha bisogno prima che la situazione precipiti. Al momento, infatti, praticamente tutti i reparti sono incompleti.

La difesa avrebbe bisogno di un altro innesto, a centrocampo ci sono solo Lobotka ed Anguissa, mentre in attacco manca ancora il centravanti. Non propriamente un dettaglio. In tal senso, però, arriva una svolta non di poco conto. A sorpresa il Napoli è pronto ad affondare il colpo da 30 milioni per un autentico pupillo di Antonio Conte.

Mercato Napoli, nuovo colpo da 30 milioni

Come è noto, le operazioni in entrata sono tutte strettamente collegate al caso Osimhen. Prima il nigeriano troverà una sistemazione, prima arriveranno gli innesti chiesti da Antonio Conte. Il direttore sportivo Manna, però, sta provando a portarsi avanti col lavoro ed ora arriva una notizia che spiazza tutti.

Stando a quanto raccontato dal giornale turco egedesonsoz.com, il Napoli sta tornando prepotentemente alla carica per Sebastian Szymanski ed è pronto ad un rilancio importante rispetto ai 25 milioni di euro che avrebbe già offerto. Sarebbero pronti, infatti, ben 30 milioni di euro per questo talento polacco in forza al Fenerbahce di Mourinho.

Napoli, affondo per il pupillo di Conte: le ultime

Fino a questo momento il club di Istanbul, anche per volontà del tecnico portoghese, si è sempre opposto ad una sua partenza, dal momento che lo considera un elemento cardine del progetto. Una cifra del genere, però, può cambiare tutto, dal momento che si tratta di un importo davvero importante.

Szymanski, a quanto si legge, è un pallino di Antonio Conte, che probabilmente ne apprezza la duttilità e la capacità di inserimento. Nessuno, infatti, nel Napoli sa attaccare gli spazi come lui e potrebbe essere impiegato sia da centrocampista che da trequartista. Sarebbe davvero un toccasana per la manovra partenopea, così in difficoltà.