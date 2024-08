Napoli, arriva a costo zero: pronto a firmare

Mercato Napoli, arriva la svolta per un colpo importante per gli azzurri. Si tratta di un affare a basso costo e con un rapporto qualità prezzo davvero importante. Il calciatore saluta il suo attuale club ed è pronto a firmare per partire con una nuova avventura. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri, come è noto, hanno ormai poco tempo per accontentare il proprio allenatore in questa sessione estiva. La situazione, dopo un ottimo avvio che aveva portato in dote colpi interessanti come Rafa Marin, Buongiorno e Spinazzola, si è bloccata ed ora sono tante le situazioni da risolvere.

In tal senso, i partenopei sanno di dover correre e in attesa che si sblocchi la situazione relativa al futuro di Victor Osimhen il direttore sportivo Manna si sta portando avanti con il lavoro, come si suol dire. In tal senso, si avvicina il colpo a parametro zero invocato da Conte per il Napoli e si tratta di una svolta non di poco conto.

Gli azzurri lavorano al colpo a parametro zero

L’attenzione è sui soliti nomi. Quelli che circolano ormai da tempo. E’ noto, in tal senso, che in cima alla lista del Napoli in attacco ci sia Romelu Lukaku, mentre a centrocampo bisogna sempre fare attenzione ai nomi di Gilmour e di McTominay, senza dimenticare Szymanski.

Adesso, però, stando a quanto raccontato da Radio CRC, bisogna tornare a seguire anche quanto sta accadendo per Mario Hermoso. Il centrale spagnolo, infatti, al momento è ancora senza squadra dopo essersi liberato dal suo vincolo con l’Atletico Madrid il 30 giugno. E ad una condizione la trattativa con il Napoli può essere rapidamente condotta in porto.

Il Napoli affonda il colpo: nuovo innesto per Conte

Fino a questo momento, infatti, il calciatore ha sempre chiesto un ingaggio da 4 milioni di euro. Troppi per le casse del Napoli, dal momento che questo è lo stipendio che percepisce Di Lorenzo e nettamente superiore a quello di Kvaratskhelia e di Lobotka.

Al momento, però, anche tutte le squadre, a partire dall’Inter e dal Milan, hanno fatto le stesse valutazioni. Se il calciatore abbassasse le proprie richieste, avendo già aperto da tempo all’ipotesi Napoli, ecco che lo sbarco di Mario Hermoso all’ombra del Vesuvio potrebbe presto concretizzarsi. Si attendono sviluppi.