Napoli, McTominay salta: il nuovo colpo per Conte

Il Napoli continua a sondare numerose piste in ottica futura. Ecco il nuovo colpo a centrocampo per Antonio Conte: McTominay lontano

La dirigenza partenopea è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per regalare nuovi innesti di spessore a Conte. Dopo una prestazione orribile contro l’Hellas Verona, gli azzurri si sono ritrovati a Castel Volturno per preparare la sfida contro il Bologna. Ecco il nuovo colpo a sorpresa a centrocampo, salta McTominay dal Manchester United.

La grinta delle squadre tipiche di Conte non si è mai vista contro l’Hellas Verona. L’allenatore del Napoli si è vergognato per la prima volta in carriera come lui stesso ha svelato in conferenza stampa. Gli azzurri cercheranno di trovare la quadratura del cerchio in vista dei prossimi impegni di campionato. Con una partita a settimana semplicemente da disputare, Conte proverà a risolvere i problemi strutturali ma si aspetta nuovi colpi dal presidente De Laurentiis.

L’affare con il Manchester United per McTominay è sempre più complicato: sulle sue tracce ci sono già diversi club della Premier League, ma ecco la nuova svolta per il nuovo colpo a centrocampo.

Napoli, affare a centrocampo: ecco il colpo a sorpresa

Ore frenetiche in casa azzurra per nuovi innesti di qualità in vista dell’imminente presente. Il Napoli non si è potuto muovere facilmente a causa della grana Osimhen: ecco la decisione di De Laurentiis, il presidente ha preso subito posizione per un nuovo acquisto di livello internazionale.

Una svolta totale per il nuovo colpo a centrocampo per rinforzare la zona mediana di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli si è infuriato contro i suoi calciatori per la prestazione orribile offerta da Di Lorenzo e compagni. Gilmour e McTominay sembravano ad un passo dalla squadra azzurra, ma ora arriverà la sorpresa per il futuro del Napoli: la svolta decisiva per l’affare a centrocampo secondo le ultime notizie di calciomercato.

Come riportato da Tuttosport, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Mandela Keita, giovane centrocampista del Royal Antwerp, viste le difficoltà nell’acquisire McTominay. Il belga potrà rappresentare un’alternativa ad Anguissa, ma l’Anversa continua a chiedere almeno 16 milioni di euro.

Un intreccio di calciomercato suggestivo per puntare in alto: ecco la nuova soluzione per rinforzare il centrocampo a disposizione di Antonio Conte. Una nuova strategia di calciomercato per puntare in alto, ma il tempo ormai stringe sempre di più.