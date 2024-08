Napoli, Conte ha deciso: in campo contro il Bologna

Un altro colpo di scena in casa Napoli pochi minuti fa: ecco la decisione a sorpresa di Antonio Conte, giocherà subito contro il Bologna

Non finiscono i retroscena di calciomercato in vista del futuro immediato. Il Napoli dovrà mettere a segno nuovi colpi da urlo in vista della prossima stagione: ecco la verità immediata decisa dallo stesso Antonio Conte.

Il calciomercato continua a regalare innesti di qualità in casa Napoli, ma non è finita qua. Pochi minuti fa è arrivata la decisione di Antonio Conte per farlo ritornare subito nel gruppo squadra a sorpresa: in campo già contro il Bologna. Ore decisive per prendere decisioni importanti per svoltare arrivando tra le prime quattro della Serie A.

L’inizio del Napoli è stata traumatizzante e vergognoso per lo stesso allenatore del Napoli, che ha rivelato di non aver ricevuto mai lezioni del genere. Ecco la decisione per farlo subito tornare in gruppo: ecco la verità finalmente a galla, si è già allenato a Castel Volturno.

Napoli, la decisione a sorpresa di Conte: scende in campo contro il Bologna

I tifosi si aggrappano alla forza di volontà dello stesso allenatore del Napoli. Dopo la disfatta di Verona gli azzurri sono tornati ad allenarsi per preparare la gara contro il Bologna: c’è anche lui con il resto del gruppo, la decisione a sorpresa di Conte. La sua volontà ha fatto ancora una volta la differenza per allestire una rosa competitiva: ormai il tempo stringe in casa azzurra.

Un momento delicato per prendere la miglior decisione possibile in vista delle prossime sfide. Antonio Conte l’ha voluto subito di nuovo con sè allenandosi con il resto della squadra: ecco la sua decisione a sorpresa.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ciro Troise, il Napoli ha riportato in gruppo Gianluca Gaetano con la decisione immediata di Antonio Conte. Il centrocampista del Napoli, classe 2000, si sta allenando con i compagni: infine, se poi dovesse restare a Napoli dopo la chiusura del mercato, gli sarà rinnovato il contratto.

Decisione differente per Victor Osimhen: al momento vive ancora da separato in casa in attesa di offerte importanti provenienti dal Chelsea o dal PSG, ma tutto tace finora. L’attaccante nigeriano potrebbe anche restare a sorpresa negli ultimi giorni di mercato, ma Conte vorrebbe a tutti i costi anche Romelu Lukaku per rinforzare l’attacco azzurro.