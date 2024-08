Napoli, non si è allenato: a rischio il Bologna

Giornata di allenamento per il Napoli targato Antonio Conte. Ancora una tegola per l’allenatore azzurro: non si è allenato, cosa succede?

Secondo le ultime notizie provenienti da Castel Volturno, il calciatore azzurro non ha preso parte alla seduta pomeridiana con il resto della squadra del Napoli. La notizia è stata anche confermata da fonti ufficiali della società partenopea: ecco il motivo dell’ultim’ora, la verità sulla sua assenza agli ordini di Conte.

Il Napoli proverà subito a trovare la quadratura del cerchio con Antonio Conte che pensa in grande in vista della sfida contro il Bologna. Ora la dirigenza partenopea è al lavoro per trovare nuovi colpi di mercato da affidare subito all’allenatore leccese: ecco quello che sta succedendo in questi giorni.

Pochi minuti fa è arrivata l’ultim’ora da Castel Volturno: non si è allenato con il resto della squadra che ha preparato già la sfida contro il Bologna. Svelata finalmente tutta la verità.

Napoli, l’ultim’ora da Castel Volturno: possibile forfait

Tutto cambia improvvisamente in casa Napoli: la sua assenza peserà parecchio in ottica sfida con il Bologna, scopriamo tutti i dettagli in vista della prossima partita di campionato. Ecco come stanno le cose realmente per gli azzurri.

Un nuovo problema di formazione per Antonio Conte che dovrà così decidere il prossimo undici titolare. Nella giornata di domani sarà ufficiale l’arrivo anche di David Neres, che ha sostenuto le visite mediche nelle ultime ore. Arriverà la firma sul contratto per poi vestire subito la maglia azzurra in allenamento: il suo esordio arriverà nella sfida contro il Bologna a meno di clamorose sorprese dell’ultim’ora.

Come riportato dalla Ssc Napoli, Khvicha Kvaratskhelia non si è allenato perché in permesso a causa della nascita del suo primogenito: subito è volato dalla moglie per assistere alla venuta al mondo del figlio. Una nuova assenza importante per Conte, che dovrà varare così il miglior undici possibile in vista della prossima partita di Serie A.

Un momento decisivo per riportare subito il sereno in casa azzurra dopo la disfatta di Verona. Conte è abituato a non mollare nelle difficoltà, ma la situazione non è così facile da affrontare. Tante problematiche a partire dal fronte calciomercato: saranno ore frenetiche per il ds Manna che dovrà accontentare ancora l’allenatore del Napoli con innesti di prima fascia.