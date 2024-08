Mercato Napoli, non solo Neres: pronti tre colpi, stanno per firmare

Mercato Napoli, arriva la svolta tanto attesa nella sessione di mercato in questione. Non solo David Neres. Giovanni Manna è praticamente ad un passo dal chiudere un triplo colpo, con i calciatori in questione che non sono mai stati così vicini alla firma. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il Napoli viaggia con la consapevolezza che questa squadra, così come è strutturata, non può arrivare lontana. Per una serie di motivi. La gara contro l’Hellas Verona è lì a dimostrarlo, dal momento che alla prima giornata è arrivata una umiliazione quasi senza precedenti. O comunque senza precedenti per il tecnico Antonio Conte.

Sono stati invocati grandi colpi e dei rinforzi per puntare con decisione alla UEFA Champions League. In tal senso, il primo della lista sarà David Neres, che ha anche superato le visite mediche e che oggi dovrebbe essere annunciato. In tal senso, però, il direttore sportivo Manna è pronto ad accelerare ed a definire ben tre colpi.

Mercato Napoli, Manna scatenato: le ultime notizie a riguardo

La priorità, come è noto, è quella di regalare al tecnico un centravanti, con Victor Osimhen che resta il caso principale da risolvere dal momento che nessuno probabilmente pagherà la clausola rescissoria. E senza la sua cessione non possono arrivare delle entrate. Almeno fin qui.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, il Napoli nel blitz di Londra ha mosso dei concreti passi in avanti per definire i dettagli per altri due colpi oltre a David Neres. Stiamo parlando di Gilmour per puntellare la linea mediana e di Romelu Lukaku, che rappresenta la priorità assoluta di Antonio Conte.

Napoli, tre colpi in entrata ad un passo dalla firma

Conte spera di avere a disposizione almeno un altro rinforzo in tempo per la partita contro il Bologna, che è già decisiva da questo punto di vista dopo questo esordio in campionato da incubo e da cancellare nel minor tempo possibile.

La sensazione, però, è che giunti a mercoledì sia difficile riuscirci, con buona pace per il tecnico che dovrà continuare a fare di necessità virtù, come si suol dire. Non si può far altro, per i tifosi del Napoli, che aspettare ed incrociare. Gilmour e Lukaku a meno di clamorose sorprese arriveranno. Resta da vedere quando.