Napoli, nome a sorpresa per Conte: preso il marocchino

Il Napoli continua a cercare i profili giusti da mettere a disposizione di Antonio Conte ed in tal senso è pronto a chiudere per il marocchino. Si tratta di un nome nuovo, mai uscito fin qui, ed è un rinforzo davvero di primo ordine. Accontentato il tecnico, che cercava un calciatore con queste caratteristiche.

Gli azzurri stanno lavorando in maniera frenetica per completare la rosa da mettere a disposizione di Antonio Conte. Seguendo, ovviamente, le sue indicazioni dal punto di vista tattico. In tal senso, servono diversi profili ed ora bisogna accelerare, per cedere Osimhen ed avere dunque la liquidità per piazzare i colpi necessari in entrata.

Servono come il pane due centrocampisti, un laterale di destra che possa alternarsi con Mazzocchi o magari fare il titolare ed un centravanti. Oggi arriverà l’annuncio di David Neres, ma da solo non può bastare, non essendo un riferimento offensivo. A sorpresa, però, il Napoli si è fiondato sul calciatore marocchino e punta a chiudere.

Gli azzurri lavorano ad un nome nuovo per Conte

Con la consapevolezza che i soliti nomi non sono facili da portare a casa, soprattutto viste le difficoltà economiche che si stanno creando a causa della mancata cessione di Victor Osimhen, il direttore sportivo Giovanni Manna si sta guardando attorno. In cerca di nuove occasioni da portare a casa.

Stando a quanto raccontato da Fabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di mercato, sul proprio account X, il Napoli a sorpresa si sta muovendo con la Fiorentina per cercare di assicurarsi le prestazioni di Sofyan Amrabat. Si tratta di un profilo che si adatta benissimo alle esigenze di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Napoli, affondo per il marocchino: colpo a sorpresa

Gli azzurri avrebbero chiesto alla Fiorentina le condizioni per questo eventuale trasferimento. Il marocchino, infatti, dopo il ritorno dal prestito al Manchester United, vorrebbe andar via dalla Toscana per confrontarsi con una piazza più ambiziosa.

Il calciatore rappresenta una alternativa a Scott McTominay, che nelle volontà di Antonio Conte rappresenta la priorità per la linea mediana. La strada, in ogni caso, è in salita, ma il Napoli conta di potersi giocare le sue carte in questo affare. Si attendono sviluppi, ma nel frattempo attenzione anche alla pista Amrabat. Sono ore caldissime per gli azzurri.