Napoli, Osimhen ai saluti: niente Chelsea e maxi scambio

In casa Napoli si continua a lavorare per il mercato ed arriva la svolta nel futuro di Osimhen. Il nigeriano è pronto a dire addio ma non andrà al Chelsea. La chiave per sbloccare questa operazione è il maxi scambio che permette agli azzurri di portare a casa anche l’erede del bomber.

Il Napoli, in sede di mercato, è praticamente ostaggio di Victor Osimhen. Senza alcun dubbio. Al momento, infatti, il nigeriano è fuori dal progetto, dal momento che non ha mai manifestato la volontà di essere integrato nel gruppo in attesa di sviluppi. Andrà via al miglior offerente, ma per il momento tutto tace.

Senza la sua cessione, però, non si possono operare i grandi colpi in entrata di cui questa squadra ha bisogno. A partire da Romelu Lukaku, fino ad arrivare a McTominay. In tal senso, arriva un colpo di scena importante, con un nuovo club pronto a fiondarsi sul nigeriano. La chiave per questa operazione può essere davvero il maxi scambio.

Il nigeriano ai saluti: maxi scambio per il Napoli

Come è noto, le priorità che il Napoli sta seguendo e che intende regalare ad Antonio Conte sono i soliti nomi. Si parte da Romelu Lukaku e si arriva fino a McTominay, passando poi per Gilmour e per la suggestione Mario Hermoso. Adesso, però, arriva una svolta importante.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, infatti, l’Arsenal si sta preparando per tornare alla carica per Victor Osimhen, nel tentativo di regalare a Mikel Arteta il centravanti di peso di cui questa squadra ha bisogno. E la chiave per raggiungere la quadra può essere per davvero lo scambio tra le parti.

Osimhen via, lo scambio può essere la chiave

Da tempo, infatti, il Napoli viene ciclicamente accostato a due calciatori dell’Arsenal. Si tratta in primo luogo di Kiwior, roccioso difensore centrale ed ex Spezia. Un calciatore molto affidabile e che in Inghilterra sta facendo fatica a trovare spazio, ma che può essere molto utile alla causa.

Dall’altro lato, attenzione anche al nome di Gabriel Jesus, anch’esso tornato spesso sul taccuino del Napoli ed attaccante dall’enorme potenziale. Si può ragionare con un maxi scambio che coinvolga questi due calciatori, anche per abbassare le richieste economiche legittime che fa il club di Aurelio De Laurentiis. Si attendono sviluppi.