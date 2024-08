Napoli, Conte furioso: discorso alla squadra, due giocatori nel mirino

Saranno ore frenetiche in casa Napoli dopo la brutta sconfitta contro il Verona. Animi accesi per Antonio Conte, ecco la verità sui giocatori

Non finiscono i problemi per la squadra azzurra dopo la brutta prestazione contro il Verona. Un rotondo 3-0 inflitti ai partenopei, ma ora sarà compito di Antonio Conte per riportare l’entusiasmo all’interno dello spogliatoio. Non sarà facile, ma urgono subito nuovi rinforzi per allestire una rosa sempre più competitiva. A Castel Volturno c’è stato un acceso faccia a faccia con la squadra: ecco la verità a galla.

Il Napoli si appresta a preparare la seconda partita di campionato dopo la disfatta contro l’Hellas Verona. Alla ripresa degli allenamenti Conte non ha ancora trovato a disposizione il talentuoso brasiliano David Neres, ma le firme sono in arrivo nella giornata del 21 agosto. Un nuovo faccia a faccia per esprimere tutto il suo dissenso ai calciatori dopo la brutta prestazione contro la squadra di Zanetti: ecco chi è stato criticato aspramente come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport.

Napoli, Conte faccia a faccia con la squadra: la verità a galla

Antonio Conte è rimasto deluso dopo la disfatta contro l’Hellas Verona. A Castel Volturno c’è stato un acceso faccia a faccia con i calciatori del Napoli. ecco tutta la verità del discorso come analizzato pochi minuti fa.

Secondo le ultime notizie provenienti dal centro sportivo del Napoli, Conte si è sfogato subito dopo la partita davanti alle telecamere. Con i suoi calciatori ha voluto analizzare gli errori presi davanti al video, ma non ha alzato troppo la voce. Vorrebbe subito una reazione rapida per trovare subito la vittoria contro il Bologna.

Un momento decisivo per trovare subito la giusta quadratura del cerchio: ci sono ancora le scorie della scorsa stagione, ma ora Antonio Conte con l’aiuto della società cercherà di raggiungere nuove vittorie entusiasmanti per regalare nuovi sogni. Juan Jesus è stato il calciatore che ha commessi più errori nella sfida contro l’Hellas Verona: difficilmente sarà in campo contro il Bologna.

Da valutare anche l’impiego di Kvaratskhelia volato in Georgia per assistere da vicino alla nascita del suo primogenito: dovrebbe tornare in tempo per prendere parte alla sfida contro gli emiliani. Conte ha già in mente la formazione da mettere in campo domenica sera: Neres scalpita già per una maglia da titolare con la rivoluzione nel reparto difensivo.