Napoli, faccia a faccia con Conte: la decisione a sorpresa

Ore frenetiche in casa Napoli per ultimare gli ultimi colpi di calciomercato in casa Napoli. Faccia a faccia con Conte, ecco la verità a sorpresa

La situazione è tornata sotto controllo dopo la sfuriata di Antonio Conte nel post-partita di Verona. Un momento decisivo per tenere tutti sulla corda, ma pochi minuti è avvenuto un nuovo faccia a faccia con il calciatore azzurro: ecco cosa si sono detti i due, la verità finalmente a galla.

Bisognerà trovare la strada giusta in poco tempo, questo è il mantra di Antonio Conte. Non c’è altra soluzione per riportare il Napoli in alto: dopo la disfatta di Verona, gli azzurri sono tornati ad allenarsi a Castel Volturno per preparare la sfida contro il Bologna. Ecco l’ultim’ora sul faccia a faccia con il calciatore azzurro, la sua volontà ha fatto la differenza ancora una volta.

Napoli, la verità sul calciomercato: ecco cosa succede

Un momento decisivo per sognare in grande. Il calciomercato del Napoli può essere ancora decisivo con colpi da urlo: ecco l’ultimo faccia a faccia per conoscere il suo futuro. Tutto è cambiato in poco tempo, finalmente a galla tutta la verità.

Saranno giorni frenetici per sistemare gli ultimi dettagli per la rosa di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli è al lavoro per ridare entusiasmo all’ambiente partenopeo per smaltire definitivamente le scorie della passata stagione. Ecco l’ultimo faccia a faccia avvenuto poche ore con la decisione a sorpresa in vista del futuro: ecco quello che è successo con il tecnico leccese.

Come riportato dal portale tribuna.com, c’è stato un faccia a faccia in giornata tra Antonio Conte e Cyril Ngonge. L’esterno belga, arrivato nello scorso gennaio dal Verona, ha chiesto di giocare con maggiore continuità. Questa garanzia non può più averla in azzurro, soprattutto dopo l’imminente arrivo di David Neres che sarà ufficiale tra pochi minuti.

Per questo l’addio per il belga è la soluzione più probabile, ma solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Sulle sue tracce ci sarebbero tante squadre: nelle ultime ore è spuntata anche la Roma che dovrà trovare in tempi brevi il nuovo sostituto di Paulo Dybala, pronto a fare le valigie per volare in Arabia Saudita.

La cessione è ormai alle porte per il belga che vuole sognare in grande: lo spazio per lui al Napoli si è ridotto in maniera esponenziale. Con Conte è arrivato l’accordo dopo il briefing totale: sarà addio.