Napoli, Dybala futuro: affare con la Roma

Paulo Dybala è sempre ad un passo dall’addio: la Roma perderà uno dei migliori calciatori della Serie A, clamoroso retroscena con il Napoli

Antonio Conte ha chiesto a gran voce alla società nuovi rinforzi pronti a vestire fin da subito la maglia azzurra. L’allenatore del Napoli è molto concentrato sulle dinamiche di spogliatoio, ma l’aiuto dovrà arrivare anche dal presidente De Laurentiis per nuovi colpi da sogno. Ecco l’ultimo affare con la Roma, l’intreccio da urlo con Paulo Dybala protagonista indiscusso delle dinamiche di calciomercato in casa giallorossa.

Secondo le ultime notizie di calciomercato Paulo Dybala è ormai pronto all’addio. La Roma è al lavoro per la cessione del talentuoso giocatore argentino: ecco finalmente l’affare da sogno con l’intreccio con il Napoli. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: il presidente De Laurentiis è pronto ad annunciare nuovi colpi immediati. Tutto cambia rapidamente sul fronte calciomercato, ecco la verità a sorpresa.

Napoli, Dybala addio: futuro già decisivo, ecco l’intreccio di calciomercato

Pochi minuti fa è stata sganciata una nuova bomba di calciomercato in casa Napoli. Un momento decisivo per sognare in grande: l’affare con la Roma potrebbe subito concretizzarsi per accontentare tutte le parti coinvolte.

Un nuovo colpo di scena sul fronte calciomercato in casa Napoli. Ecco l’intreccio da urlo con Paulo Dybala sempre più vicino all’addio alla Roma: ecco l’ultim’ora decisiva con la verità finalmente a galla. Dopo la sfida di Verona la società partenopea è subito al lavoro per chiudere nuovi innesti di qualità per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Ecco la verità sull’intreccio con Dybala: ecco quello che succede.

Pochi minuti fa l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha lanciato la bomba di mercato: “Ngonge nel mirino della Roma per il post Dybala”. Sulle tracce dell’attaccante belga ci sono tanti club della Serie A, tra cui Lazio e Bologna in pole. Ora la dirigenza giallorossa potrebbe pensare all’attaccante azzurro per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Daniele De Rossi.

Ngonge è pronto a cambiare subito aria dopo pochi mesi vissuti in maglia giallorossa: ecco la verità a galla per la destinazione gradita chiamata Roma. Ultime ore frenetiche di calciomercato per chiudere nuovi colpi in Serie A. Ore decisive per arrivare alla chiusura dell’affare, ormai ci siamo per la trattativa da urlo per l’immediato futuro.