Calciomercato: Rabiot a zero, c’è solo un problema

Rabiot è pronto a scegliere la sua nuova squadra in vista del futuro. Il centrocampista francese è la ciliegina a zero, ecco l’intoppo

Un momento decisivo per sognare in grande. Rabiot è voglioso di una nuova sfida per il prosieguo della sua carriera: il centrocampista francese si sta continuando ad allenare in vacanza dopo l’avventura ad Euro2024. Ecco la svolta decisiva, ma è subentrato un nuovo intoppo di calciomercato.

Un momento decisivo per conoscere così la sua nuova squadra. Rabiot ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la Juventus a fine giugno, ma non ha ancora trovato una nuova sistemazione per il futuro. Ecco il problema sopraggiunto pochi minuti fa con l’indiscrezione arrivata dalla Francia. Nelle prossime arriverà la decisione definitiva: la verità sulla sua prossima destinazione.

Calciomercato, colpo Rabiot: la decisione definitiva

Conosce molto bene la Serie A dopo le stagioni trascorse in maglia bianconera: il centrocampista francese vuole continuare la sua carriera ad alti livelli. Ecco l’ultimo problema, ecco finalmente la verità a galla.

Un nuovo capitolo tutto da scrivere per puntare sempre ai migliori traguardi. L’ex Juventus non vede l’ora di tornare a calcare grandi palcoscenici, ma al momento non si è ancora aperto lo spiraglio giusto.

Come svelato dall’edizione odierna de L’Equipe, Adrien Rabiot è ancora senza squadra continuandosi ad allenare in vacanza in attesa di conoscere il suo futuro. Inter e Bayern Monaco continuano a pensare al colpo a centrocampo a parametro zero, ma il giocatore chiede 7,5 milioni di euro a stagione.

L’ex Juventus è in attesa di prendere una decisione che potrebbe arrivare anche dopo la chiusura della sessione estiva di calciomercato. Una nuova sistemazione in vista del futuro per il centrocampista francese che si trova ancora in vacanza in questi giorni.