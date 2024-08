Napoli, infortunio Buongiorno: colpo di scena, cosa è successo

In casa Napoli tiene banco l’infortunio di Buongiorno. Colpo di scena sulle condizioni del centrale di Conte. Ecco cosa è successo

A Verona l’assenza di Buongiorno si è sicuramente fatta sentire. L’infortunio dell’ex Torino non può naturalmente essere un alibi, ma di certo in difesa il fatto di non poter contare sul centrale ha pesato. La distorsione alla caviglia non gli ha permesso di essere in campo al Bentegodi ed ora in molti si chiedono se contro il Bologna lo vedremo in campo oppure no. Mancano ancora diversi giorni alla partita e per questo motivo non possiamo escludere nulla.

La speranza dei tifosi e dello stesso Conte è quella di poterlo recuperare. Il tempo c’è, ma da parte del Napoli vige la massima cautela e precauzione. Il difensore sarà in campo solo al 100% e senza il rischio di perderlo per più tempo. I dubbi saranno sciolti nelle prossime ore. Per il momento, però, vige ottimismo in tutto l’ambiente partenopeo sulla possibilità di recuperare Buongiorno da questo infortunio.

Napoli: infortunio Buongiorno, l’annuncio

Buongiorno sarà in campo contro il Bologna? Difficile rispondere in questo momento alla domanda. Da Castel Volturno vige il massimo riserbo. Le decisioni saranno prese solamente a ridosso del match e in base alle condizioni del giocatore. L’idea è quella di non prendere dei rischi inutili e quindi scenderà in campo solamente se sarà al 100%.

Come detto in precedenza, c’è sicuramente fiducia in casa partenopea e questa la ha anche Buongiorno. Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, il difensore ha garantito che sta lavorando duramente per riuscire a recuperare dal problema e ogni giorno la situazione va meglio. Le sensazioni da parte sua sono positive e la sua speranza è di essersi messo alle spalle l’infortunio e scendere in campo domenica. Una situazione in continua evoluzione e solo nei prossimi giorni si avrà un quadro più chiaro.

Sicuramente l’eventuale recupero rappresenterebbe una buona notizia per Conte. Il reparto difensivo, soprattutto nel secondo tempo, è sembrato quello più in difficoltà contro il Verona e il rientro dovrebbe dare una maggiore sicurezza contro una squadra molto ostica come il Bologna.

Ultime Buongiorno: con il Bologna potrebbe esserci

Buongiorno potrebbe essere in campo con Bologna. I dubbi saranno sciolti solamente nei prossimi giorni, ma la speranza è che possa recuperare per consentire a Conte di avere una carta importante in difesa. Ma la volontà resta quello di non prendere rischi per non fare i conti con un infortunio ancora più grave.