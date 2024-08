Napoli: Manna lo prende dal Valencia, Conte accontentato

Il Napoli è al lavoro per piazzare diversi colpi in entrata. Oltre ai soliti nomi, c’è un giocatore del Valencia che potrebbe arrivare da Conte

È un Napoli diverso quello che si presenterà dal 31 agosto. In questi ultimi giorni di calciomercato Manna chiuderà diversi colpi per consentire ad Antonio Conte di avere la qualità richiesta da tempo. David Neres è ufficiale da qualche minuto, il direttore sportivo si trova a Londra per definire gli accordi con Gilmour e Lukaku. Ma non è assolutamente finita qui. Si proverà a chiudere presto per un altro centrocampista (McTominay? ndr), ma si starebbe lavorando anche per rinforzare un altro ruolo.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il Napoli avrebbe fatto un sondaggio per un giocatore del Valencia. Il prezzo è in linea con i parametri partenopei e si proverà a chiudere in questi giorni di calciomercato. Si tratta di un profilo destinato ad adattarsi alla perfezione con il modo di schierarsi in campo di Antonio Conte e non è da escludere un affondo già nelle prossime ore per anticipare la concorrenza.

Calciomercato Napoli: nuova idea, i dettagli

Il Napoli lavora per rafforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Sono diversi i colpi da mettere a segno negli ultimi giorni di calciomercato. Gilmour e Lukaku sembrano essere ormai in chiusura, si continua a lavorare per un secondo centrocampista con McTominay, ma non è finita qui. Si pensa anche ad un esterno che possa ricoprire il ruolo attualmente di Di Lorenzo o di Mazzocchi quando quest’ultimo viene utilizzato nei tre centrali.

Il nome ‘nuovo’ per il calciomercato del Napoli è quello di Thierry Correia del Valencia. In passato i partenopei avevano già seguito il portoghese, ma senza affondare il colpo. Ora si sta pensando di provare a chiudere per dare ad Antonio Conte un rinforzo di qualità e molto utile al suo modo di giocare. Il lusitano, infatti, può giocare sia a destra che a sinistra e rappresenta un calciatore destinato a dare una mano importante alla squadra.

Per il momento sono in corso le riflessioni del caso. Moretto ha precisato che sono cinque i laterali destri seguiti da vicino da Manna e uno è proprio Correia. Vedremo se alla fine si affonderà il colpo oppure si deciderà di andare su un obiettivo differente.

Mercato Napoli: si pensa a Correia

Il contratto in scadenza nel 2026 rende sicuramente complicata la trattativa per il Napoli. Ma il fatto di avere come procuratore Mendes potrebbe aiutare l’operazione di calciomercato.

Per il momento sono in corso le riflessioni visto che non è solo lui l’obiettivo. Presto Manna scioglierà i dubbi e regalerà a Conte un terzino destro di qualità.