Napoli: Folorunsho in uno scambio, ADL ci prova

Il futuro di Folorunsho continua a tenere banco in casa Napoli. In queste ultime ore è uscita l’ipotesi di uno scambio. ADL ci prova

Il Napoli si muove anche in uscita. Sono diversi gli esuberi presenti nella rosa di Antonio Conte e si sta cercando una soluzione ideale per loro. Tra i giocatori con la valigia in mano c’è anche Folorunsho. Il centrocampista, nonostante il rinnovo avvenuto nelle scorse settimane, è in uscita e si parla molto di Lazio. Ma attenzione all’inserimento di un’altra squadra in questi ultimi giorni di calciomercato.

Secondo quanto riferito da Sportitalia, un club ha manifestato interesse per Folorunsho e ADL ha cercato di mettere sul tavolo uno scambio di calciomercato. Ad oggi l’operazione sembra essere complicato per diversi motivi, ma non è da escludere che negli ultimi giorni si possa aprire ad una possibilità mai realmente presa in considerazione fino a questo momento. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte dei club e dei diretti interessati.

Calciomercato Napoli: via Folorunsho, ipotesi scambio

La Lazio insiste per Folorunsho, ma le condizioni in questo momento non permettono a Lotito di avere il via libera del Napoli. Per questo motivo il calciatore continua ad allenarsi in attesa di una soluzione. E nelle ultime ore è uscita l’ipotesi di un club di Serie A pronto ad affondare il colpo per regalarsi il calciatore.

Stando alle ultime indiscrezioni, Folorunsho interessa anche alla Fiorentina. La Viola sarebbe intenzionata a provare a chiudere in caso di fumata nera con la Lazio, ma per il momento l’ipotesi di uno scambio con Amrabat non sembra aver preso piede. Da parte dei toscani nessuna intenzione di privarsi del marocchino oppure dare il via libera alla sua cessione con l’inserimento di una contropartita. Sono comunque in corso le valutazioni del caso e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Per il momento si tratta semplicemente di una idea di calciomercato e nei prossimi giorni la situazione potrebbe sbloccarsi e dare un nuovo centrocampista per rendere la squadra ancora più qualitativa rispetto al passato.

Mercato Napoli: la Fiorentina pensa a Folorunsho

La Fiorentina pensa a Folorunsho per rinforzare la rosa a disposizione di Palladino. Una operazione che potrebbe svilupparsi negli ultimi giorni di calciomercato.

Il Napoli spera sempre di poter intavolare uno scambio con Amrabat. Per il momento i toscani chiudono, ma non è da escludere che alla fine possa esserci una apertura.