Napoli, colpo di scena per Spinazzola: Conte ha deciso a sorpresa

Conte vuole sorprendere tutti in vista della prossima sfida contro il Bologna: il colpo di scena che riguarda Spinazzola, l’ultim’ora



Rivoluzione totale in casa Napoli dopo la disfatta di Verona. Antonio Conte vorrebbe subito trovare una quadratura agli azzurri, ma servono subito nuovi rinforzi per puntare in alto. L’allenatore degli azzurri è al lavoro per scegliere i migliori calciatori che scenderanno in campo contro il Bologna. Ecco il colpo di scena per Spinazzola, l’ultim’ora decisiva.

Arrivato in estate a parametro zero dopo l’avventura alla Roma, Spinazzola si è messo subito in mostra nelle amichevoli estive. Contro il Verona non ha dato qualità e rapidità alla manovra azzurra, ma ecco il giusto guizzo da parte di Antonio Conte in ottica futura. Già a partire contro il Bologna potrebbero esserci novità interessanti per l’undici titolare: ecco la verità a galla dopo i primi giorni di allenamenti a Castel Volturno.

Napoli, rivoluzione Conte: Spinazzola, cosa succede?

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul fronte calciomercato per puntellare la rosa a disposizione di Conte. Neres ha firmato il contratto ufficiale con gli azzurri, ma entro fine settimana potrebbero arrivare nuovi colpi da urlo. Ecco il colpo di scena per Spinazzola in vista della sfida contro il Bologna: la rivoluzione dell’ultim’ora.

Conte ci sta pensando ormai da tempo a causa di assenze importanti all’interno dello scacchiere tattico del Napoli. Spinazzola potrebbe subito delle variazioni per quanto riguarda la sua posizione in campo: con Olivera pronto dal primo minuto e con il rientro di Buongiorno in difesa, il laterale del Napoli potrebbe essere schierato a destra.

Di Lorenzo finora è stato adattato come braccetto nella difesa a tre, ma in questo modo ci sarebbe una novità assoluta per l’undici titolare del Napoli. Spinazzola ha giocato quasi sempre a sinistra come quinto, ma in caso di emergenza Conte è pronto a variare la formazione per dare maggiore spinta sulle fasce.

Un momento decisivo per scegliere così il miglior undici possibile per collezionare la prima vittoria in Serie A dopo la disfatta di Verona. Conte sta facendo nuovi esperimenti anche grazie all’arrivo di David Neres, pronto a subentrare a gara in corso contro gli emiliani. L’allenatore azzurro continua ad aspettare Romelu Lukaku: l’attaccante belga non vede l’ora di tornare a giocare per il suo ex tecnico dell’Inter.