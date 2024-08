Napoli, che rivoluzione: Conte cambia modulo e due giocatori

Conte è tornato a battagliare in campo in vista della prossima sfida contro il Bologna: rivoluzione in atto, cambia subito modulo

Tutto cambia in fretta nel mondo del calcio. Dopo un lungo ritiro tra Dimaro e Castel di Sangro, ora Conte è pronto a mettere da parte il 3-4-2-1. I giocatori del Napoli sembrano non recepire le sue indicazioni tattiche: ora cambia subito modulo per riportare in alto gli azzurri.

Una rivoluzione in atto per Antonio Conte in vista della prossima sfida contro il Bologna. L’allenatore del Napoli ha riportato nel gruppo squadra Gianluca Gaetano ed ecco la novità dell’ultim’ora. Pochi minuti fa è arrivata anche l’ufficialità per David Neres, pronto ad essere impiegato subito contro gli emiliani. Ecco la rivoluzione prevista per le prossime settimane, scopriamo tutti i dettagli per ogni cambio di sistema di gioco.

Napoli, Conte ha deciso per il cambio: ecco la verità

Nella conferenza stampa alla vigilia dell’Hellas Verona, Conte si era soffermato più sull’aspetto mentale della squadra: aveva criticato apertamente il discorso tattico che riguardava da vicino il Napoli. Ora, però, con i propri collaboratori è pronto a dare la svolta proprio come fece alla Juventus tantissimi anni fa.

Una novità dell’ultim’ora che si è diffusa rapidamente sui social. Un momento decisivo per sognare in grande: Antonio Conte è voglioso di mettere a segno una vittoria contro il Bologna per riportare l’entusiasmo all’interno dello spogliatoio. Tante novità dell’ultim’ora anche di calciomercato con tanti innesti da mettere a segno nelle prossime ore: Amrabat, Gilmour, McTominay e Lukaku non vedono l’ora di vestire la maglia azzurra, ma non è finita qua.

Secondo i vari rumors su X Antonio Conte potrebbe optare per il 4-3-3 svoltando definitivamente la stagione dopo la disfatta di Verona. Un momento complicato per gli azzurri che sono apparsi svuotati dopo il gol dell’uno a zero momentaneo. Un sistema che ha portato tanti successi al Napoli: ecco la novità assoluta in attesa di conferme nei prossimi giorni.

Conte cercherà così di prendere la miglior decisione possibile per il Napoli del futuro. Il tempo stringe, ma ora è pronto a far sognare i tifosi azzurri. Un momento decisivo per svoltare definitivamente: ora rischiano di stare fuori Juan Jesus e uno tra Spinazzola ed Olivera con Di Lorenzo di nuovo nella posizione di terzino destro. A breve si conoscerà tutte le novità del caso in attesa delle conferme ufficiali.