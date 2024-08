Napoli, allarme Lobotka: Hamsik parla ai tifosi

Lobotka è stato uno dei principali artefici del Napoli scudettato targato Spalletti. Scatta l’allarme sul suo futuro: la verità di Hamsik

Il centrocampista slovacco del Napoli, Stanislav Lobotka, è reduce da una brutta prestazione contro l’Hellas Verona come del resto tutta la squadra azzurra. Un momento decisivo per traballare anche per quanto riguarda il suo futuro: è intervenuto anche Marek Hamsik pochi minuti fa svelando cosa succederà a breve.

L’ex centrocampista del Napoli, ora assistente di Calzona con la Nazionale slovacca, conosce molto bene Lobotka, da anni il faro del centrocampo azzurrro. Protagonista indiscusso durante la stagione dello Scudetto, non è apparso pimpante come un tempo. Il calciomercato è sempre molto attivo in casa azzurra con numerosi colpi di scena in entrata ed in uscita: ecco la verità di Marek Hamsik sul suo connazionale.

Napoli, Lobotka pensa al futuro: arriva il messaggio chiaro

Una nuova pazza idea di calciomercato arriva a galla pochi minuti per quanto riguarda il futuro di Lobotka. Da anni lo slovacco ha preso in mano il centrocampo del Napoli, ma finalmente è arrivata a galla tutta la verità sul suo possibile addio.

Un momento decisivo per conoscere così il futuro di Lobotka. Attualmente Conte ha cambiato anche sistema di gioco passando ad una mediana a due formando con Anguissa la diga a centrocampo. Alla prima giornata di Serie A il risultato è stato da incubo, ma già dalla prossima sfida contro il Bologna le dinamiche potrebbero subito cambiare.

Come riportato da X da Gianmarco Giordano su Lobotka è stato molto chiaro Hamsik: “Non vedo alcun problema sulla sua permanenza”. Poi ha aggiunto: “Il Napoli è già un top club e ha un nuovo allenatore. Conte ha vinto tanti trofei. Il Napoli è ancora tra i primi 15 club d’Europa”.

Tutto cambia in fretta sul fronte calciomercato con risvolti incredibili. Negli ultimi tempi si è assistito a colpi da urlo in poche ore, ma la cosa certa è che Lobotka non si muoverà in questa sessione di calciomercato. Un momento decisivo per pensare soltanto al presente in maglia azzurra dicendo addio alle sirene provenienti dall’esterno.

Il centrocampista slovacco sarà riconfermato da Antonio Conte in mediana, ma probabilmente starà lavorando anche ad un cambio di modulo in vista delle prossime uscite stagionali. Una rivoluzione totale per riportare entusiasmo all’interno dello spogliatoio azzurro.