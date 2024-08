Mercato Napoli, svolta improvvisa: il centrocampista sta per firmare

Mercato Napoli, gli azzurri fanno i conti con un punto di svolta importante. Si stappa il mercato, dal momento che il centrocampista che serviva al mister sta per firmare. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso e che faranno felici sicuramente i tifosi. Vediamo gli sviluppi.

Gli azzurri sono alla ricerca dei giusti profili da regalare ad Antonio Conte prima della fine di questo mercato. Si tratta di una situazione in continuo divenire, con i tempi che iniziano seriamente a stringere. Arriva, in tal senso, una svolta del tutto inattesa che può davvero far felice il tecnico.

In mediana, infatti, la situazione è quasi disperata, dal momento che i calciatori a disposizione, a parte il reintegro di Gianluca Gaetano, sono praticamente solo Anguissa e Lobotka. Adesso, però, arriva una svolta importante, con il mediano che è pronto a firmare ed a spalancare le porte per un altro colpo di mercato Napoli.

Mercato Napoli, arriva la svolta inaspettata per il mediano

Come è noto, i profili che il Napoli sta seguendo con maggiore attenzione sono quelli di Billy Gilmour del Brighton, che tanto bene ha fatto sotto la gestione di Roberto De Zerbi, e quello di Scott McTominay del Manchester United. Il primo sembra essere davvero ad un passo ed ora arriva la svolta.

Stando a quanto raccontato da Fabrizio Romano, infatti, il Brighton è ad un passo dal chiudere la trattativa con il Celtic per Matt O’Riley, roccioso centrocampista seguito in passato anche da Atalanta e Inter. Nel momento in cui firmerà, il club darà il via libera a Gilmour per sottoporsi alle visite mediche con il Napoli.

Napoli, si sblocca il colpo in entrata: assist dal Celtic

Le due trattative, infatti, stanno procedendo di pari passo ed a breve, dunque, Conte potrebbe finalmente avere il centrocampista di cui ha tanto bisogno per rilanciare non solo le ambizioni, ma anche le prospettive di questo Napoli.

Gilmour come innesto rappresenterebbe l’alternativa perfetta di Stanislav Lobotka, trattandosi di un regista con ottime proprietà di palleggio e che sa anche come farsi trovare pronto quando si tratta di avanzare. Soprattutto fornendo degli assist ai compagni. Siamo, insomma, alle battute finali. Anche per l’ormai imminente firma di O’Riley con il Brighton. Le prossime ore saranno decisive.