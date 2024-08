Napoli: svolta a centrocampo, lo hanno convinto

In casa Napoli il mercato è pronto a subire una svolta non di poco conto. Il centrocampista da mettere nelle mani di Antonio Conte è pronto a firmare, dal momento che è in arrivo un colpo di scena non di poco conto. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Gli azzurri continuano a lavorare. Il tempo, da questo punto di vista, stringe ed Antonio Conte, dal suo punto di vista ed in maniera legittima, spinge per poter avere i rinforzi di cui ha un disperato bisogno. In tal senso il centrocampo è la zona di campo dove maggiormente si stanno concentrando i partenopei.

Come è noto, infatti, e come è normale che sia visti i tanti impegni che ci sono all’orizzonte, Anguissa e Lobotka in mezzo al campo non possono bastare. In tal senso, per la linea mediana e per i rinforzi richiesti arriva una svolta non di poco conto. Il calciatore è stato convinto ed ora sta per firmare.

Svolta a centrocampo per gli azzurri: le ultime

La zona nevralgica del Napoli, da più di un anno, è in costante affanno, dal momento che non riesce a tenere insieme i reparti ed a fare da collante. La squadra, infatti, è spesso lunga e sfilacciata e non riesce a fare da filtro come, invece, dovrebbe. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Come è noto, il Napoli ha messo nel mirino Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina con delle spiccate doti da incontrista, grazie ad una struttura fisica davvero imponente, e bravo anche in impostazione. Sarebbe perfetto per Antonio Conte ed ora arriva un intreccio con l’Udinese che può davvero agevolare i partenopei.

Napoli, svolta per Amrabat: intreccio di mercato importante

La Fiorentina, come è noto, vorrebbe trattenere Amrabat, dal momento che si tratta di un profilo ovviamente molto gradito al tecnico Palladino. Risulta difficile e, per questo motivo, secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport, la Viola si sta guardando attorno.

In tal senso, il profilo che maggiormente piace è quello di Lovric, centrocampista che si è messo in mostra con l’Udinese e che da diverso tempo è nei radar viola. Con la Fiorentina che si fionda su di lui, si potrebbe spianare la strada per Amrabat al Napoli.