Napoli, scambio tra centrocampisti: affare last minute con la Roma

Il Napoli è in costante lavoro per il mercato, dal momento che i tempi stringono e bisogna operare ancora tante operazioni. In tal senso, spunta lo scambio tra centrocampisti che può davvero cambiare gli orizzonti e gli scenari che si aprono. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso sull’affare last minute con la Roma.

La situazione per gli azzurri, per tanti aspetti, è davvero molto delicata. Tutto, però, dipende dalla situazione di Victor Osimhen. Il club, infatti, si sta portando avanti con diverse operazioni ed in tal senso alcune sono anche ben avviate. Come quelle per Romelu Lukaku e per Billy Gilmour, dopo l’annuncio di David Neres.

Tutte queste situazioni, però, devono fare i conti con un freno non di poco conto. Senza la cessione del nigeriano, infatti, non possono arrivare questi investimenti, comunque molto importanti, in attacco ed a centrocampo. In tal senso arriva un colpo di scena grazie ad uno scambio tra centrocampisti non di poco conto.

Gli azzurri lavorano allo scambio a sorpresa

Dal momento che però i centrocampisti che servono ad Antonio Conte sono due, il solo Gillmour non può bastare da questo punto di vista. Oltre a McTominay, che rappresenta la priorità ma che è anche difficile da raggiungere, si valutano anche altri profili. Ed ora arriva una importante svolta.

Stando a quanto raccontato dal giornalista Attilio Malena su X, infatti, attenzione alla pista che porta a Sofyan Amrabat. Anche la Roma, infatti, lo ha messo nel mirino e sta iniziando a muoversi in tal senso. Tenendo conto dei possibili intrecci di mercato, attenzione alla soluzione rappresentata dallo scambio. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Napoli, scambio tra centrocampisti: affare last minute Roma

La Roma, infatti, sta valutando la possibilità di inserire in rosa un centrocampista centrale e vuole seguire con molta attenzione come si sviluppa la situazione di Amrabat. Attenzione, infatti, agli intrecci di mercato che riserva l’estate dal momento che l’erede per la Fiorentina può arrivare proprio dai giallorossi.

Da tempo, infatti, la Viola si sta muovendo sulle tracce di Bove ed è possibile dunque che le parti possano intavolare la trattativa sulla base di uno scambio. Anche il Napoli ci ha provato ad inserire Folorunsho nell’affare, ma i toscani a quanto pare preferiscono monetizzare e poi reinvestire.