Napoli: intreccio Chiesa-Ngonge, può arrivare la svolta

In casa Napoli la situazione è come sospesa ma ora arriva una svolta non di poco conto. Si tratta di un intreccio molto interessante che coinvolge Federico Chiesa e Ngonge e può rappresentare davvero un cambio di rotta importante. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Tra i grandi protagonisti di questa sessione di mercato non si può non annoverare Federico Chiesa. Il talento della Juventus, infatti, è in rottura con il club bianconero per questioni legate al suo rinnovo contrattuale ed è in cerca di sistemazione. Al momento, però, tutto resta fermo e si ha l’impressione che tutto accadrà negli ultimi giorni di mercato.

Irreale, infatti, che si possa trascinare ancora a lungo questo stato di cose. Si è vociferato di interessamenti, ma fin qui nessuno è riuscito ad affondare il colpo. In tal senso, un punto di svolta importante è rappresentato dall’intreccio tra Chiesa ed il belga Cyril Ngonge. Andiamo a vedere di che si tratta.

Svolta nel mercato degli azzurri: intreccio a sorpresa

Il mercato riserva sempre delle grandi sorprese e c’è curiosità di vedere cosa accadrà con il talento italiano. Il suo contratto scadrà nel 2025 e, di conseguenza, questa è l’ultima occasione per una cessione che possa portare nelle casse della Juventus qualche milione.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, infatti, il nome di Federico Chiesa, tra le altre squadre, è finito sul taccuino della Roma, dal momento che rappresenta uno dei profili preferiti dal tecnico Daniele De Rossi. Attenzione, in tal senso, all’intreccio con Cyril Ngonge, profilo in uscita dal Napoli e che davanti ad una offerta non di poco conto può partire e salutare.

Napoli, intreccio tra Chiesa e Ngonge: le ultime notizie

Se da un lato è vero come è vero che è difficile arrivare a Federico Chiesa per la Roma, i giallorossi, con la cessione di Dybala, si stanno guardando attorno. L’obiettivo è quello di prendere un vice Soulè ed in tal senso attenzione al nome, per l’appunto, di Cyril Ngonge.

Al momento, però, la strada non sembra in discesa, anzi. Il Napoli, infatti, difficilmente lo lascerà partire in prestito dopo soli sei mesi, anche se il calciatore spinge per trovare più spazio, dal momento che fin qui ha giocato col contagocce. Roma-Ngonge, attenzione al prestito ed al colpo last minute in questo intreccio con Chiesa.