Calciomercato: intreccio Sterling-Osimhen, c’è l’offerta

In sede di calciomercato arriva la notizia che lascia tutti di stucco e che può stravolgere davvero tutti gli scenari futuri. E’ arrivata, in tal senso, l’offerta che può innescare un autentico intreccio di destini tra Raheem Sterling, ala del Chelsea, e Victor Osimhen, bomber del Napoli. Le ultime a riguardo.

Siamo arrivati ormai allo scatto finale di questa sessione di mercato estiva e le sorprese fino a questo momento non sono mancate. Da questo punto di vista, però, si ha l’impressione che il meglio debba ancora venire, come si suol dire. Ci sono ancora tante situazioni che aspettano di essere sistemate in questi ultimi giorni.

Due dei casi più noti a livello internazionale non possono non essere da una parte Raheem Sterling e dall’altra Victor Osimhen. Il Chelsea, infatti, ha deciso di divorziare con l’ala inglese, mentre il nigeriano vuole andar via dal Napoli, ma fino a questo momento non sono arrivate offerte adeguate alle richieste del club (ed alla clausola rescissoria).

Calciomercato: c’è l’offerta che può stravolgere tutto

In tal senso, arriva la notizia che lascia tutti quanti di stucco e che può davvero innescare un autentico effetto domino che può coinvolgere diverse realtà. Da questo punto di vista c’è l’offerta che può cambiare tutto, innescando un intreccio di calciomercato molto interessante.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, Raheem Sterling potrebbe tornare al Liverpool, dal momento che la sua volontà è quella di tornare ai Reds, club nel quale è cresciuto. Si attendono sviluppi, ma la situazione può coinvolgere molto da vicino anche il Napoli ed il caso Osimhen. Andiamo a vedere per quale motivo e di che si tratta.

Offerta ufficiale, intreccio tra Sterling e Osimhen

Se il Liverpool dovesse affondare il colpo per Raheem Sterling, infatti, il Chelsea avrebbe quella liquidità che servirebbe per affondare il colpo per Victor Osimhen, che andrebbe ai Blues in uno scambio con Romelu Lukaku pronto invece a fare il percorso inverso.

Al momento, però, al netto della forte volontà del calciatore di ripercorrere questa strada, il Liverpool non sembra intenzionato ad accogliere il figliol prodigo. Come si suol dire in questi casi. Troppo pesante, infatti, l’investimento necessario. Soprattutto tenendo conto dell’abbondanza che c’è in attacco per Slot. Anche il Napoli, dunque, resta in sospeso ed attende degli sviluppi.