Napoli, colpo dalla Germania: Roma bruciata, Conte accontentato

Il Napoli a sorpresa si fionda sul calciatore ed è pronto ad assicurarselo dopo la parentesi anche con la Nazionale tedesca. Beffa per la Roma, che pure si stava muovendo sulle sue tracce, con Antonio Conte pronto ad esultare dal momento che viene seguita una sua indicazione. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Gli azzurri sono al lavoro per chiudere in bellezza questa sessione di mercato, dal momento che la squadra ha bisogno di innesti. Sono troppe le lacune presenti in questa rosa messa a disposizione di Antonio Conte, che non può di certo realizzare dei miracoli. Serve mantenere la lucidità, però, e non farsi prendere dalla frenesia.

Sono diverse le zone di campo che hanno bisogno di essere ritoccate in maniera importante, dal momento che gli effettivi a disposizione sono davvero pochi. Molto dipende, però, dalla cessione di Osimhen, che fino a questo momento ha bloccato in maniera impressionante il calciomercato dei partenopei.

Gli azzurri piazzano il colpo dalla Germania: le ultime

Una squadra che intende avere un certo tipo di ambizioni non può arrivare all’inizio del campionato con una rosa così ridotta all’osso. Servono almeno quattro innesti per dare una scossa ed in tal senso dei segnali positivi arrivano. C’è modo di recuperare questa situazione.

Stando a quanto raccontato da Augusto Ciardi, infatti, il Napoli è tornato all’assalto per Mats Hummels, straordinario difensore centrale attualmente svincolato dopo la parentesi del suo ritorno al Borussia Dortmund. Vuole misurarsi con una nuova realtà e gli azzurri sembrano pronti ad accontentarlo. Andiamo a vedere le ultime anche sull’interessamento della Roma nei confronti del tedesco.

Napoli, affondo decisivo e Roma beffata: Conte esulta

Il Napoli, consapevole dei limiti difensivi della propria rosa, non vuole fermarsi a Rafa Marin e Buongiorno e pensa al grande colpo in difesa. Attenzione, però, anche alla Roma, ma la presenza di Antonio Conte potrebbe essere decisiva per la scelta di Hummels.

E’ evidente che con lui, Lukaku, Gilmour (questi ultimi due sembrano affari praticamente già conclusi) ed uno tra Scott McTominay e Sofyan Amrabat cambierebbe radicalmente il volto e la presenza fisica di questa squadra. Molto più ad immagine e somiglianza del suo tecnico. Manca poco, ma il direttore sportivo Manna è pronto a fare il tutto per tutto per riuscire in questa impresa titanica.