Colpo di scena Di Lorenzo: ora basta, decisione di Conte

In casa Napoli, in una estate a dir poco delicata e tribolata, arriva la decisione da parte di Antonio Conte che sa tanto di colpo di scena. Riguarda una figura centrale nel progetto dei partenopei, vale a dire il capitano Giovanni Di Lorenzo. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo.

E’ stata una estate molto particolare quella trascorsa dal capitano del Napoli, che per qualche settimana, soprattutto durante Euro 2024, ha valutato in maniera seria e concreta la possibilità di salutare. Parole forti quelle dell’agente, ma alla fine le parti, grazie alla diplomazia, hanno trovato la quadra.

Il capitano non solo è rimasto, ma è diventato presto, come era facile immaginare, una pedina fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte. Che ha preteso la sua permanenza e che lo ha messo di nuovo al centro del villaggio. Ora, però, proprio lui ha preso una decisione su Di Lorenzo che sorprende tutti. Andiamo a vedere le ultime.

Colpo di scena in casa Napoli: decisione del mister

Si tratta del classico calciatore che fa la fortuna di tutti i suoi allenatori. A parte l’ultimo anno che è stato molto difficile ed emotivamente complicato, ha sempre avuto una solidità ed una costanza di rendimento che lo rendono tra i migliori in Italia. In tal senso, vediamo le ultime da Castel Volturno.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, infatti, il tecnico del Napoli ha deciso di utilizzare Di Lorenzo, ormai, stabilmente da braccetto della linea di difesa a tre. Che, di conseguenza, allo stato attuale delle cose può contare sul capitano a destra, Rrahmani al centro e su Buongiorno a sinistra.

Mister Conte ha deciso su Di Lorenzo: ecco le ultime

Si tratta di una decisione forte, soprattutto tenendo conto delle sue straordinarie doti anche in fase di spinta e di corsa, ma che fin qui ha dato discreti risultati. Anche nella disfatta contro l’Hellas Verona, è stato il migliore per distacco. Sia dietro che in avanti.

Per questo motivo il Napoli, in sede di mercato, sta cercando anche un esterno di centrocampo da affiancare a Mazzocchi e l’ultima idea è quella di Correia, attualmente in forza al Valencia e che rappresenta uno dei profili più interessanti a livello europeo. Con Di Lorenzo che cambia ruolo, manca un laterale di destra. Il solo Mazzocchi non basta.