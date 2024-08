Via libera dal presidente: sta sbarcando a Napoli, affare da 18MLN

Dopo settimane estenuanti di trattative, nella tarda mattinata di oggi è arrivato l’ultimo tanto atteso okay per chiudere l’affare.

Il presidente ha infatti ceduto al pressing di Aurelio De Laurentiis, lasciando che il calciatore lasciasse la sua squadra per andare a rinforzare e completare la rosa del Napoli in vista di questa stagione. Antonio Conte l’ha desiderato e bramato al punto che avrebbe costruito la squadra attorno a questo acquisto, che per un momento si è anche creduto potesse addirittura saltare.

Alla fine tutto è bene quel che finisce bene, con il club partenopeo che dovrebbe accogliere in città il calciatore nelle prossime ore, per poi seguirlo nei giorni che verranno nel consueto iter di visite mediche e firma sui contratti.

È fatta: quinto rinforzo dell’estate per Antonio Conte

Il Napoli dovrebbe presto mettere a disposizione di Antonio Conte il quinto rinforzo di questo calciomercato. Dopo Spinazzola, Rafa Marin, Buongiorno e David Neres, il direttore sportivo Manna avrebbe chiuso proprio in queste ore per l’arrivo in azzurro di uno dei calciatori più seguiti e trattati dell’estate, nonché richiesta esplicita dell’allenatore salentino per andare a rinforzare e completare la rosa.

Per arrivare ad un accordo ci è voluto un po’ di tempo, ma alla fine la società partenopea è riuscita a convincere quella che deteneva, ma che fino a prova contraria detiene ancora almeno fino alle firme, il cartellino del centrocampista con un’ultima offerta al rialzo, decisiva per sbloccare una volta e per tutte l’affare. A conferma di questo il fatto che in queste ore sarebbe anche arrivato l’ultimo via libera da parte del presidente al trasferimento al Napoli del calciatore, che potrebbe sbarcare in città già nelle prossime ore.

Stando dunque a quanto riportato da Matteo Moretto sui propri canali social, Billy Gilmour è virtualmente un nuovo giocatore del Napoli. Sistemati gli ultimi dettagli con il Brighton, Aurelio De Laurentiis starebbe anche già preparando il programma per l’arrivo in Italia del quinto rinforzo di quest’estate di calciomercato.

Napoli, accordo verbale: affare da 18MLN

L’affare Brescianini insegna, ma c’è la controprova con David Neres che non tutte le operazioni vanno a finire in questo modo. Ed allora dalle parti di Napoli sperano che quella di Billy Gilmour possa seguire la scia di quella che ha portato il brasiliano a vestirsi d’azzurro, anche perché Conte e piazza starebbero aspettando il centrocampista scozzese praticamente da poco più di un mese.

L’accordo con il Brighton è stato finalmente raggiunto, motivo per il quale potremmo virtualmente definire Billy Gilmour un nuovo giocatore del Napoli. Stando a quanto riportato da Matteo Moretto, il braccio di ferro fra le due società è stato alla fine vinto da quella partenopea, con De Laurentiis che alla fine non si spingerà oltre i 20 milioni, in quanto l’operazione si è chiusa sui 18, bonus compresi.