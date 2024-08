James torna a giocare in Europa: è in città per firmare

Dopo una Copa America da protagonista, James Rodriguez ha deciso di mettersi nuovamente in discussione tornando a giocare in Europa.

Fino a qualche giorno fa questa soluzione sembrava essere utopia per la stella colombiana, che invece in queste ore si sarebbe trovato una nuova sistemazione nel Vecchio Continente. Le parti sarebbero in trattativa per limitare gli ultimi dettagli di un accordo che avrebbe dell’incredibile, anche perché James andrebbe a rinforzare con esperienza ma soprattutto qualità il reparto offensivo della squadra.

Nel mentre, comunque, l’ex Real Madrid sarebbe finito nel mirino anche di altre grandi società, ma l’impressione è che oramai la decisione sia stata presa.

James torna a giocare in Europa: tutto pronto

Importanti novità arrivano in merito al futuro di James Rodriguez, fermo da dopo la finale della Copa América considerata la sua rescissione contrattuale con il Sao Paulo. Dopo un torneo da protagonista, la stella colombiana si è resa conto di poter essere ancora decisiva ad alti livelli, motivo per il quale salutato il club brasiliano si sarebbe immediatamente messa alla ricerca di una sfida che potesse combaciare con le sue ambizioni.

Non è stata una missione semplice, anche perché ingaggiare un 34enne che oramai non dà più garanzie fisiche potrebbe alla fine risultare essere una sorta di arma a doppio taglio, ma c’è chi alla fine ha deciso di accettare questa sfida. Nessuno lo avrebbe mai detto, eppure James Rodriguez è in procinto di tornare a giocare in Europa, in Spagna per la precisione, campionato dove ha dominato in lungo e largo con la maglia del Real Madrid.

Stando infatti a quanto riportato dal noto quotidiano sportivo catalano SPORT, il classe ’91 potrebbe presto diventare un nuovo calciatore del Rayo Vallecano, squadra contro la quale nel suo periodo con la maglia dei Blancos ha giocato 4 volte, ottenendo altrettante vittorie e mettendo a referto anche 1 gol e ben 3 assist.

È fatta per James Rodriguez: è in città per firmare il contratto

Oramai potremmo dire di James Rodriguez che è virtualmente un nuovo giocatore del Rayo Vallecano. Manca davvero poco, ma oramai potrebbero già parlare anche di accordo raggiunto, con le parti che in queste ore sarebbero in stretto contatto per definirne davvero gli ultimi dettagli.

In questi giorni per il colombiano si è ipotizzata la pista River Plate, ma alla fine l’ex Real Madrid ha deciso sì di vestire la maglia rojiblanca, ma quella dei Rayistas, non dei Millionarios. Questa senza ombra di dubbio sarà l’operazione più importante nella storia del Rayo Vallecano, con James Rodriguez che non vede l’ora di sentire l’affetto ed il calore della sua gente al punto che sarebbe già a Madrid in attesa della chiamata che poi lo farebbe arrivare in sede per firmare il suo contratto.