Napoli: accelerazione improvvisa, c’è l’offerta

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Manna pronto ad accelerare per un colpo: presentata l’offerta

Il Napoli protagonista in questi ultimi giorni di calciomercato. Manna è a Londra per provare a chiudere per Lukaku, ma il lavoro non è assolutamente finito qui. Si continua a spingere per Gilmour mentre su McTominay restano le distanze con lo United e non è da escludere la possibilità di un tentativo già nelle prossime ore per dare a Conte un rinforzo importante. Naturalmente il direttore sportivo resta molto attento alle occasioni e non è da escludere che nel giro di poco tempo si possa chiudere un altro colpo importante per i partenopei.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, il Napoli sembra essere pronto ad accelerare un nuovo colpo di calciomercato dalla Serie A presentando un’offerta. Si tratta semplicemente di una proposta per iniziare la trattativa e cercare di trovare l’accordo per arrivare alla fumata bianca. Operazione non semplice da chiudere per diversi motivi, ma non è da escludere un tentativo per capire la fattibilità del colpo.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, arriva dalla Serie A

Portare alla corte di Conte giocatori già pronti per la Serie A. Sembra essere questo uno degli obiettivi di Manna in questi ultimi giorni di calciomercato. Difficile in questo momento ipotizzare quali colpi mettere a segno, ma c’è un giocatore che sembra interessare molto ai partenopei e non è da escludere la possibilità di una fumata bianca entro il 30 agosto.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli avrebbe messo nel mirino Tchatchoua del Verona. Nei giorni scorsi gli scaligeri hanno rifiutato una proposta di 10 milioni di euro presentata dall’Everton. La richiesta di calciomercato si aggira intorno ai 15, ma i partenopei al momento non sembrano intenzionati a offrire una cifra simile. Resta da capire se i veneti abbasseranno le loro pretese oppure cambieranno formula oppure alla fine si opterà su obiettivi diversi.

Per il momento il Napoli ha intenzione di valutare la fattibilità con la prima proposta. Poi resterà da capire se i discorsi potranno essere approfonditi oppure le richieste del Verona non consentiranno di arrivare alla fumata bianca. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Mercato Napoli: idea Tchatchoua del Verona

Il Napoli in questo calciomercato pensa a Tchatchoua per rinforzare la difesa. La duttilità del giocatore potrebbe consentire a Conte di avere una pedina molto importante. Naturalmente la richiesta del Verona potrebbe non complicare poco la trattativa, ma vedremo se eventualmente ci sarà una apertura ad una formula differente.