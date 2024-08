Calciomercato: svolta Chiesa, messaggio al club

Federico Chiesa resta uno dei calciatori più ricercati in questo calciomercato. E nelle ultime ore è stato inviato un messaggio al club chiaro

Quale sarà il futuro di Federico Chiesa in questo calciomercato? Difficile dirlo in questo momento. Ad oggi l’unica certezza è rappresentata dal fatto che il giocatore non continuerà la sua avventura con la Juventus. Il contratto in scadenza e il mancato rinnovo hanno portato i bianconeri a metterlo fuori rosa considerando anche la volontà di non perderlo a zero. E nelle ultime ore ci sono delle novità molto importanti.

È stato inviato un messaggio molto chiaro al club. Ora vediamo se la dirigenza accoglierà la richiesta oppure alla fine si opterà per obiettivi completamente differenti. Mancano ormai pochi giorni alla chiusura del calciomercato e non ci resta che aspettare davvero un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro e capire se si potrà arrivare ad una fumata bianca.

Mercato: novità Chiesa, i dettagli

Sono diverse le squadre interessate a Chiesa anche se per il momento non si hanno certezze. La Juventus per far partire il calciatore chiede circa 10 milioni di euro e nessuna squadra fino ad oggi ha affondato il colpo. Ma, come detto in precedenza, manca ormai poco alla chiusura del calciomercato estivo e per questo motivo la soluzione deve essere risolta in davvero poco tempo per non rischiare di rimanere fuori rosa.

Stando alle ultime indiscrezioni, i tifosi della Roma non hanno accettato la scelta della società di far partire Dybala e per questo motivo è stato chiesto di puntare in questi ultimi giorni di calciomercato su Chiesa e Rabiot. Due nomi sicuramente importanti, ma non semplici da portare alla corte di De Rossi. Non ci resta che aspettare per avere un quadro più chiaro.

Di certo Chiesa vuole trovare una soluzione entro il 30 agosto e l’estero rappresenta forse l’opzione più probabile. Ma attenzione anche alla possibilità di vederlo in Italia con un’altra squadra. Le riflessioni sono in corso e nel giro di davvero poco tempo si arriverà ad avere un quadro più chiaro sul futuro del giocatore.

Ultime Chiesa: il Napoli resta alla finestra

Il Napoli resta alla finestra per Federico Chiesa in questo calciomercato. Per il momento i partenopei non sembrano essere intenzionati ad affondare il colpo avendo anche altre priorità. Ma non è da escludere che alla fine si possa fare un tentativo soprattutto se non ci sarà una chiusura con il Barcellona.