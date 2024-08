Napoli: fumata nera per Lukaku, scelto il nuovo attaccante

Il Napoli insiste per Lukaku, ma la trattativa con il Chelsea non si sblocca. I partenopei potrebbero decidere di andare su un altro obiettivo

Il Napoli e Lukaku: un matrimonio che potrebbe non farsi. Nonostante la volontà di Conte di avere il belga, la trattativa con il Chelsea non si sblocca. La trasferta di Manna non ha dato gli effetti sperati e per il momento l’accordo con gli inglesi non c’è. Una fumata nera che potrebbe portare i partenopei a guardarsi intorno per trovare il giusto attaccante.

Un nuovo tentativo con il Chelsea lo si farà nella speranza di poter avere una svolta in questo senso. Ma da parte degli inglesi non c’è nessuna intenzione di fare un passo indietro sulla richiesta dei 40 milioni di euro. Per questo motivo non è da escludere che il Napoli cambi obiettivo anche se chiudere una trattativa in pochi giorni di calciomercato non è semplice. Naturalmente entro il 30 agosto Conte si augura di avere il suo attaccante.

Calciomercato Napoli: niente Lukaku, arriva un altro attaccante?

Conte continua a sperare di riuscire ad avere Lukaku, ma la trattativa fatica assolutamente a decollare e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro su chi sarà il futuro attaccante del Napoli. Ad oggi non è da escludere neanche la permanenza di Osimhen anche se questa resta l’ipotesi meno probabile considerando anche la volontà dell’attaccante nigeriano.

E attenzione al nome di Boniface. L’attaccante era stato seguito già in passato ed ora sembra essere ai ferri corti con il Bayer Leverkusen. Questo potrebbe aprire una chance per il Napoli considerando anche che Omorodion sembra indirizzato in Premier e tutti gli altri obiettivi hanno trovato una sistemazione. Da parte dei tedeschi ci potrebbe essere una apertura a condizioni differenti rispetto a quelle precedenti e vedremo cosa succederà.

Al momento l’unica certezza è rappresentata dal fatto che il Napoli dovrà avere un nuovo attaccante visto che l’esperienza di Osimhen può considerarsi conclusa. Vedremo se ci sarà la possibilità di riaprire la pista Lukaku oppure si deciderà di andare su un obiettivo differente.

Mercato Napoli: Boniface il nome nuovo?

Se la pista Lukaku si complicherà ancora di più, il Napoli potrebbe andare con forza in questi ultimi giorni di calciomercato su Boniface. Si tratta di una opzione da tenere in considerazione anche se per il momento non ci sono particolari trattative in corso con il Bayer Leverkusen. Ma presto il tutto potrebbe entrare nel vivo.