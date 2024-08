Napoli, il Ds Manna piazza il colpo: chiusura in Francia

Il Napoli continua a monitorare attivamente il fronte calciomercato tra entrate ed uscite. Ecco il nuovo affare dalla Francia, la verità

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, anche il Rennes è sulle tracce del centrocampista del Napoli Michael Folorunsho. Il loro direttore sportivo conosce molto bene la Serie A: Massara ha individuato nel centrocampista un potenziale rinforzo per la squadra francese. Folorunsho preferisce ancora aspettare con la Lazio che resta la sua prima scelta: anche la Fiorentina è interessata.