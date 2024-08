Napoli-Bologna, rivoluzione Conte: tre cambi dal primo minuto

Conte continua a rivoluzione l’assetto del Napoli in attesa di nuovi colpi. Le tre esclusioni eccellenti, chi gioca contro il Bologna?

L’allenatore del Napoli continua a lavorare sul campo dopo la disfatta di Verona. Gli azzurri cercheranno subito di tornare alla vittoria contro il Bologna con una formazione rivoluzionata dallo stesso Antonio Conte. Novità interessante in vista della seconda sfida di campionato: l’ultim’ora rivelata da Il Corriere dello Sport.

Una rivoluzione totale già alla seconda giornata di campionato. Il Napoli sta provando in questi giorni nuove idee di formazione con Conte molto concentrato sul campo. Già dalla sfida contro il Bologna si aspetta nuovi colpi interessanti: ecco tutte le novità in vista della gara di domenica 25 agosto.

Tutto cambia in fretta soprattutto quando non arrivano i risultati immediati: l’allenatore del Napoli vorrebbe svoltare definitivamente in attesa del colpo Lukaku. Ecco tutti i cambi a sorpresa per puntare in alto ancora una volta, la verità a galla.

Napoli-Bologna, le tre esclusioni di Conte dopo Verona

Una nuova rivoluzione immediata per Conte in vista di Napoli-Bologna. Subito ha alzato i toni dopo la disfatta di Verona, ma ora è pronto subito a lasciare il segno con decisioni a sorpresa.

Il Napoli continua a lavorare a Castel Volturno in attesa del colpo Romelu Lukaku. Subito si è ambientato il brasiliano David Neres arrivato da pochi giorni per vestire la maglia azzurra. Contro il Bologna è già rivoluzione per Antonio Conte che farà già tre cambi rispetto all’ultima formazione contro il Verona.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Buongiorno è pronto per il suo debutto dal primo minuto in Serie A. Il difensore azzurro sta smaltendo l’infortunio muscolare: Conte escluderà subito Juan Jesus dopo la prova non esaltante contro il Verona.

In attacco spazio anche a Giacomo Raspadori che cercherà di mettersi in luce nel ruolo di prima punta: Simeone partirà dalla panchina. Infine, spazio in difesa anche a Matias Olivera che è tornato soltanto da poche settimane a Napoli dopo l’avventura in Copa America. Mazzocchi è pronto a partire dalla panchina con la linea difensiva completamente rivoluzionata da Conte.

Il Napoli non vuole fermarsi proprio ora, soltanto dopo un risultato pesante rimediato contro il Verona. La svolta decisiva per collezionare i primi tre punti stagionali in Serie A, Conte ha già le idee chiare per la formazione da schierare contro il Bologna.