Napoli, McTominay salta: rinforzo dall’Olanda per Conte

Il Napoli continua a lavorare su più tavoli per mettere a segno un nuovo colpo a centrocampo. L’ultim’ora decisiva, che colpo per Conte

La dirigenza partenopea è sempre molto attiva per chiudere colpi sensazionali in vista dell’immediato presente. Il ds Manna continua a viaggiare per portare a termine numerose trattative: il Napoli è pronto ad annunciare nuovi colpi a centrocampo visto ormai l’affare sfumato di McTominay pronto alla permanenza allo United. Ecco l’ultim’ora decisiva per un nuovo innesto di spessore da affidare subito ad Antonio Conte.

Novità interessanti in casa Napoli per sognare in grande. La dirigenza partenopea vorrebbe subito accontentare Conte dopo la disfatta di Verona: è arrivato negli ultimi giorni il brasiliano David Neres, ma non è finita qua. McTominay è pronto a restare al Manchester United e così il ds Manna potrebbe sorprendere tutti con un colpo a sorpresa.

Napoli, chiusura a sorpresa: ecco il colpo a centrocampo per Conte

Pochi minuti è venuto a galla un nuovo nome per rinforzare il centrocampo a disposizione di Conte. Ancora pochi giorni di calciomercato, poi si conoscerà la verità per nuovi innesti di qualità. Ecco il nuovo colpo che arriverà dall’Olanda: l’affare decisivo per chiudere subito la trattativa da urlo.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli è pronto a rivoluzionare il centrocampo a disposizione di Antonio Conte. Il ds Manna è volato a Londra nelle ultime ore per sistemare gli ultimi dettagli per Lukaku e Gilmour, ma resta sempre più lontano il centrocampista del Man United McTominay.

Nel frattempo la dirigenza partenopea è al lavoro per mettere a segno un nuovo colpo suggestivo a centrocampo: l’idea arriva dall’Olanda con l’ex Bologna Schouten nel mirino. Il Napoli è disposto a mettere sul piatto 20 milioni di euro per chiudere subito la trattativa con il PSV.

Dopo un’estate da protagonista come titolare in Nazionale, ora potrebbe arrivare la sorpresa per Conte con un nuovo innesto di qualità. La valutazione del club olandese si aggira intorno ai 30 milioni.

Perfetto per la mediana a due, conosce già molto bene la Serie A dopo gli anni vissuti in Emilia. Schouten abbina qualità a quantità riuscendo ad essere molto bravo in finalizzazione anche con conclusioni da distanza. Conte sarà accontentato nei prossimi giorni con nuovi affari a sorpresa. Una nuova idea a sorpresa di calciomercato per far sognare i tifosi azzurri.