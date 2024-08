Napoli, Folorunsho alla Fiorentina: scambio in difesa

Il Napoli continua a pensare ad uno scambio decisivo con la Fiorentina: Folorunsho subito in maglia viola, ecco il colpo in difesa per Conte

Saranno ore frenetiche in casa Napoli per chiudere nuovi rinforzi da urlo da affidare subito ad Antonio Conte. Un momento decisivo per continuare a puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore degli azzurri. Ecco l’ultim’ora, Folorunsho è pronto a vestire la maglia della Fiorentina: subito lo scambio in difesa.

La dirigenza partenopea continua a pensare in grande per mettere a segno nuovi colpi in difesa. Folorunsho è pronto a vestire la maglia della Fiorentina, ecco lo scambio dell’ultim’ora in casa Napoli. Un’idea a sorpresa per rinforzare anche la retroguardia a disposizione di Antonio Conte dopo gli errori commessi a Verona.

Urgono rinforzi di qualità per dare maggiore qualità nelle due fasi di gioco e anche tanta quantità: i calciatori azzurri hanno perso tanti duelli in mezzo al campo contro una squadra giovane e pimpantte come quella di Paolo Zanetti. Una rivoluzione prevista anche negli ultimi giorni di calciomercato: ecco la verità tutta da scoprire in ottica futura.

Napoli, addio Folorunsho: l’affare decisivo in difesa, colpo per Conte

Un momento decisivo per puntare a nuovi colpi di calciomercato per l’immediato futuro. Il Napoli vorrebbe mettere a segno innesti di qualità anche negli ultimi giorni di agosto: ecco l’intreccio di calciomercato per lo scambio con la Fiorentina.

La dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Saranno ore decisive per chiudere colpi da urlo: ecco la verità finalmente a galla per conoscere il futuro del centrocampista del Napoli. Le novità sul maxi scambio con la Fiorentina, conosciamo tutti i dettagli della possibile operazione di mercato in Serie A.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, dopo un primo approccio per lo scambio Folorunsho-Amrabat il Napoli è pronto a mettere a segno un nuovo colpo in difesa. La Fiorentina ha proposto anche Fabiano Parisi come pedina di scambio, ma il ds Manna è stato chiaro: il centrocampista italiano andrà via soltanto a titolo definitivo per 14 milioni di euro.

Secondo le ultime notizie l’affare è stato rifiutato al momento dal presidente De Laurentiis che continua a lavorare su più tavoli. Ultimi giorni intensi di calciomercato in casa Napoli per regalare anche il colpo Lukaku allo stesso Conte: al momento l’accordo con il Chelsea non è ancora arrivato, ma sarà soltanto questione di ore.